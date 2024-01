Por James Thomas

Algunos usuarios de las redes sociales afirman que el Museo del Prado de Madrid planea retirar esta obra de arte mundialmente famosa por constituir un delito de odio contra las personas con problemas en el crecimiento. Pero no, no es cierto. Veamos por qué.

Una publicación en la red social X dice que Ernest Urtasun, ministro de Cultura español, planea retirar Las Meninasde Diego Velázquez de la exposición permanente del Museo del Prado. El motivo alegado es que el cuadro constituye un delito de odio contra las personas que padecen enanismo y acondroplasia, una enfermedad genética que ralentiza el crecimiento óseo.

La obra de 1656 representa al propio Velázquez pintando al rey y la reina de España con otros miembros de la corte real presentes, incluyendo dos enanos a la derecha.

Pero no, la afirmación de que Las Meninas se cancela por ser ofensivapara las personas con enanismo es errónea, y hay varias razones para ello. En primer lugar, la cuenta que inicialmente compartió la afirmación se etiqueta claramente como una parodia, lo que significa que no es la fuente más fiable para conocer los hechos. En segundo lugar, The Cube se puso en contacto con el Ministerio de Cultura español, que nos dijo que no hay planes para retirar Las Meninas. Se trata de un bulo y es absolutamente falso.

Apuesta por la inclusión y la igualdad

No solo eso, sino que otra cuenta que compartió la afirmación y generó mucha repercusión, ha sido contextualizada por usuarios de X. La nota de contexto dice que, de hecho, en lugar de retirar ninguna obra, el Prado y otros museos españoles están cambiando las descripciones de ciertas piezas, como Las Meninas, para eliminar términos considerados ofensivos. Puede leer más información en la sección cultural de Euronews, que dice que los cambios forman parte de una apuesta por la inclusión y la igualdad. Los términos "enanismo", "minusválido", "la mujer de" y "obesidad", por ejemplo, están retirándose para utilizar un lenguaje más inclusivo y menos sexista.

Las Meninas es mundialmente conocida no solo por su impresionante tamaño y el nivel de habilidad que refleja, sino por su naturaleza autorreferencial. Velázquez se pintó a sí mismo en la obra y parece estar pintándonos a nosotros, el espectador. Pero si se mira de cerca, se pueden ver los reflejos del rey Felipe IV y la reina Mariana en el espejo, donde deberíamos estar nosotros. El espectador está en el lugar reservado a la realeza.

Otro personaje importante del cuadro es la infanta Margarita Teresa, hija de los reyes. Se sitúa en el centro y está flanqueada por dos damas de compañía, o "meninas", de donde procede el nombre del cuadro. En cuanto a los enanos, son miembros de la corte española, la austriaca María Bárbola a la izquierda, y el italiano Nicola Pertusato a la derecha.

Para más investigaciones y comprobaciones, visite nuestro sitio web: euronews.com.