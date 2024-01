Por Pascal Lamy, Andris Piebalgs, Heidemarie Wieczorek-Zeul, Neven Mimica, Charles Goerens

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan de ninguna manera la posición editorial de Euronews.

El dinero que la UE invierte en retos globales en el extranjero es la manifestación tangible de nuestros valores europeos en acción, reflejo de los compromisos internacionales que el bloque contrajo, escriben Pascal Lamy, Andris Piebalgs, Heidemarie Wieczorek-Zeul, Neven Mimica y Charles Goerens.

En demasiados lugares, en demasiadas partes del mundo, la perspectiva de que la próxima generación tenga un futuro mejor que el de sus padres se está viendo mermada. Ya se trate del aumento de la pobreza o del hambre, de la creciente carga de la deuda o de las cada vez más frecuentes crisis climáticas, la necesidad de una acción colectiva y de una mayor inversión para abordar urgentemente estos retos nunca ha sido tan acuciante.

No se trata de problemas ajenos. A todos nos interesa que el mundo se una ante la crisis climática y las nuevas amenazas para la salud; son retos globales que ningún país o bloque puede afrontar en solitario.

Por ello, es motivo de profunda preocupación que el acuerdo provisional sobre la revisión del presupuesto a largo plazo de la UE, respaldado por 26 Estados miembros, recorte al menos 2.000 millones de euros de inversiones vitales para el desarrollo y el clima en los países socios con el fin de financiar programas de migración.

Los Estados miembros quieren romper el reglamento

La última propuesta de presupuesto revisado, acordada en diciembre, sugiere que los 2.000 millones de euros "liberados" o no gastados del presupuesto de desarrollo de la UE se utilicen para proporcionar financiación adicional a los programas de migración.

A primera vista, esto podría parecer lógico, pero en 2020 la UE, incluidos los Estados miembros, acordó una serie de inversiones mínimas que realizarían en regiones como el África subsahariana, y consagró estas cantidades en la legislación comunitaria.

En un intento de proteger la financiación de las prioridades a largo plazo frente a las necesidades a corto plazo, la ley también estipula que los fondos no utilizados deben retenerse y reinvertirse en su propósito original. Ahora los Estados miembros quieren romper el reglamento.

Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, Emmanuel Macron, presidente de Francia y Xavier Bettel, vicepresidente de Luxemburgo, en el Consejo Europeo de Bruselas, en dic AP Photo/Olivier Matthys

Desviar los fondos no utilizados significa recortar los programas existentes. Además de las limitaciones legales, en este momento del ciclo presupuestario a largo plazo no es posible prever con exactitud cuánto dinero quedará sin gastar al final del periodo presupuestario, de qué partidas presupuestarias procederían esos fondos ni cuándo estarían disponibles.

Por lo tanto, la única manera de movilizar rápidamente los 2.000 millones de euros solicitados por los Estados miembros es recortar el presupuesto de desarrollo.

Esto no sólo significaría que se invertiría menos dinero en sistemas sanitarios en África, por ejemplo, para pagar la migración, sino que también crearía un nuevo y peligroso precedente por el que la financiación acordada para las inversiones estratégicas a largo plazo de la UE podría desviarse para cumplir los objetivos a corto plazo de los Estados miembros.

Este planteamiento pone en peligro las relaciones de la UE con los países socios y su credibilidad como actor global.

El dinero invertido en los retos mundiales representa nuestros valores en acción

En un mundo multipolar y cada vez más competitivo, la UE debe mantener alianzas sólidas.

El presupuesto de desarrollo de la UE es una demostración concreta a nuestros socios de los países de renta baja y media de que nos mantenemos unidos frente a los retos globales.

Sin embargo, las palabras de la UE están cada vez menos sincronizadas con las acciones del bloque. Por un lado, la UE alaba su deseo de renovar la asociación con África o su liderazgo en la sanidad mundial, pero al mismo tiempo recorta la financiación para cumplir estas prioridades.

Banderas de la Unión Europea están alineadas sobre una alfombra roja durante una reunión en el Consejo Europeo en Bruselas, en diciembre de 2023. AP Photo/Virginia Mayo

El dinero que la UE invierte en los retos mundiales en el extranjero es la manifestación tangible de nuestros valores europeos en acción, reflejo de los compromisos internacionales que la UE ha contraído.

Es un testimonio de nuestras aspiraciones colectivas a un mundo más equitativo, un mundo en el que las poblaciones más vulnerables, especialmente las mujeres y las niñas, reciban apoyo en situaciones de crisis que ponen en peligro sus vidas, su salud y sus medios de subsistencia.

Si los líderes de la UE quieren mantener su relevancia mundial, deben replantearse su enfoque y garantizar que el presupuesto del bloque sea capaz de cumplir la ambiciosa agenda geopolítica de la UE.

El acuerdo que está sobre la mesa señala el peligro en cada esquina. En lugar de aumentar los recursos frente a las crisis existentes y emergentes, la UE parece más dispuesta a dar la espalda para mirar hacia dentro, en el momento en que el mundo más lo necesita.

Pascal Lamy es ex comisario europeo de Comercio y ex director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC); Andris Piebalgs es ex comisario europeo de Desarrollo; Heidemarie Wieczorek-Zeul es exministra alemana de Cooperación Económica y Desarrollo; Neven Mimica es ex comisario europeo de Asociaciones Internacionales; y Charles Goerens es exministro luxemburgués de Cooperación, Acción Humanitaria y Defensa, y actual diputado al Parlamento Europeo en representación del Parti démocratique (Renew Europe). Piebalgs, Wieczorek-Zeul, Mimica y Goerens son también miembros de la Junta Directiva de Amigos del Fondo Mundial Europa.

