Eso es lo que afirma el Comité Olímpico Internacional. ¿Pero es verdad? El Comité Olímpico Internacional (COI) se ha autoelogiado por haber logrado la plena paridad de género por primera vez.

PUBLICIDAD

¿Cierto o falso? Si que es cierto que estos Juegos Olímpicos tendrán una tasa de participación del 50% entre hombres y mujeres. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, el 48,8% de los participantes fueron mujeres, cerca de lograr la paridad total

Sin embargo, en determinadas disciplinas no se respeta la paridad. La lucha libre, por ejemplo, es un deporte donde sólo compiten hombres. Por otro lado, las mujeres son las únicas que participan en gimnasia rítmica. El COI también ha modificado determinados eventos. Los 50 kilómetros de marcha, hasta ahora reservados a los hombres, se convertirán en una carrera de relevos mixtos.

Más eventos reservados para deportes masculinos

Los Juegos Olímpicos de París finalizarán con un maratón femenino. Generalmente las mujeres corren antes que los hombres. Sin embargo, todavía hay más eventos reservados para deportes masculinos que femeninos durante estos próximos juegos de verano.

Según Michele Donnelly, profesora de Gestión Deportiva en la Universidad de Brock, Canadá, los números por sí solos no cuentan toda la historia: "Paridad no es lo mismo que igualdad. Es una igualdad numérica. Se trata de números. Y está limitado al número de atletas. La igualdad es una forma mucho más completa de entender a hombres y mujeres, no sólo tener el mismo número de oportunidades sino también tener las mismas condiciones de participación y la misma, promoción y estatus y todo eso, todas esas experiencias que van más allá de los números.

Las afirmaciones que se están haciendo en este momento son muy preocupantes en lo relativo a enviar realmente el mensaje de que estamos allí, hemos logrado la igualdad de género y simplemente no lo hemos hecho Michele Donnelly Profesora de Gestión Deportiva en la Universidad de Brock, Canadá,

Entonces, esas podrían ser diferencias en la duración de las carreras, el tamaño y el peso y el tipo de espaciado del equipo en un evento; en los Juegos de Verano somos conscientes de las diferencias en los uniformes que se requieren para los atletas masculinos y femeninos en algunos eventos. Todas esas diferencias, cuando existen, siempre son menores que en el evento femenino. El 'hashtag' Olimpíadas con igualdad de género es algo más que lo que está sucediendo. Las afirmaciones que se están haciendo en este momento son muy preocupantes en lo relativo a enviar realmente el mensaje de que estamos allí, hemos logrado la igualdad de género y simplemente no lo hemos hecho.

Las mujeres subrepresentadas como entrenadoras

Sin embargo, algunos deportes durante los Juegos Olímpicos no tienen diferenciación de género: entre ellos se incluyen el tiro con arco, el triatlón y el bádminton, por ejemplo. Aunque hay el mismo número de atletas, las mujeres siguen estando muy subrepresentadas durante los Juegos Olímpicos como entrenadoras u oficiales técnicas. La paridad de género ha aumentado rápidamente teniendo en cuenta los obstáculos que las mujeres tuvieron que superar para ser parte de los Juegos.

Prohibido competir a las mujeres

El fundador del COI, el barón Pierre de Coubertin, prohibió a las mujeres competir en los primeros Juegos Olímpicos modernos de 1896. En 1900, 22 mujeres fueron invitadas a competir en cinco deportes femeninos, mientras que 975 hombres compitieron en todo, desde atletismo hasta remo. Las mujeres no representaron más del 10% de los participantes hasta 1952. No fue hasta 2014 que el COI añadió la paridad total de género como uno de sus objetivos.