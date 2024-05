La Comisión Europea ha expresado su enfado por la prohibición de las banderas de la UE en el Festival de Eurovisión y exige explicaciones.

PUBLICIDAD

Varios espectadores que asistieron el sábado a la gran final del Festival de Eurovisión 2024 han denunciado en redes sociales que los organizadores del evento, que se llevó a cabo en la ciudad sueca de Malmö, no les dejaron entrar con la bandera de la Unión Europea, unas acusaciones que han provocado reacciones inmediatas de Bruselas que ahora exige explicaciones a la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

Las publicaciones se volvieron virales poco después de publicarse y provocaron una severa reprimenda del vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas. En la red social X, Schinas escribió que "Eurovisión es ante todo una celebración del espíritu europeo, de nuestra diversidad y talento europeos". "La bandera de la UE es un símbolo de ello", añadió.

Publicación de Margaritis Schinas en X.

"A menos de un mes de las elecciones europeas, no debería haber obstáculos, grandes o pequeños, para celebrar lo que une a todos los europeos", afirmó Schinas.

Una reunión clave tendrá lugar este lunes

El Ejecutivo comunitario, liderado por la conservadora Ursula von der Leyen, busca ahora explicaciones de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), la alianza de medios de comunicación públicos con sede en Ginebra y organizadora del festival. Schinas tiene previsto tratar el asunto con representantes de la UER a última hora este mismo lunes.

"Desde luego, es completamente lamentable", declaró este lunes Eric Mamer, el portavoz jefe de la Comisión Europea. "Desde nuestro punto de vista, no hay absolutamente ninguna razón para que esta bandera (...) sea prohibida en el lugar de la celebración".

No se trata de un acto organizado por la Unión Europea. Podemos dar a conocer nuestra opinión

"No se trata de un acto organizado por la Unión Europea. Podemos dar a conocer nuestra opinión. Desde luego, podemos animar a la UER a que entienda que se trata de un error, y luego es decisión suya cómo proceder", añadió el portavoz.

En declaraciones a 'Euronews', la UER dijo que la política de banderas se había acordado con el medio sueco 'SVT', anfitriona del concurso de este año, pero subrayó que esto no incluía una disposición explícita para prohibir las banderas de la UE.

"En años anteriores, como en 2023, la política de 'SVT' era permitir las banderas de los países participantes y las banderas arcoíris. Nunca ha habido una prohibición expresa de la bandera de la UE en las normas", dijo un portavoz de la UER.

"Debido al aumento de las tensiones geopolíticas, la política de banderas fue aplicada más rigurosamente por la seguridad del evento de este año".

La Comisión no está de acuerdo

A raíz de estas declaraciones, el portavoz del Ejecutivo europeo, Eric Mamer, contraatacó diciendo que no era tarea de la UER hacer declaraciones sobre la situación geopolítica y el impacto que "puede o no tener" en los participantes.

"Yo diría más: es precisamente cuando la situación geopolítica es complicada cuando debemos defender nuestros valores: los valores de la libertad, la diversidad cultural y el entendimiento entre los pueblos", añadió Mamer. "No creo que sea el momento adecuado para impedir que la gente exprese sus valores con la bandera europea, por ejemplo".

Desde 'Euronews' nos hemos puesto en contacto con 'SVT' para escuchar su versión, pero de momento no hemos obtenido respuesta.

Una final de Eurovisión envuelta en polémica

El incidente con la bandera europea no es la única polémica que ha marcado la gran final, y también las semifinales, de Eurovisión este año. La expulsión del artista neerlandés Joost Klein y la participación de Israel en medio de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza han ocupado los titulares este fin de semana.

Los periodistas que estuvieron en Malmö describieron un ambiente de tensión y caos en sus redes sociales. Martin Österdahl, el supervisor ejecutivo del concurso, fue fuertemente abucheado durante la final cuando intervino para anunciar el cierre de las votaciones.

Sin embargo, cuando la persona ganadora, Nemo, se alzó con el trofeo, el ambiente se había vuelto extático, mientras el estadio coreaba la letra de la canción ganadora "The Code" (El Código).

¿La bandera de la UE es una bandera política?

La bandera de Europa, azul con sus 12 estrellas amarillas, fue diseñada en 1955 por el Consejo de Europa, una organización de derechos humanos con 46 miembros, y obtuvo un mayor reconocimiento en la década de 1980, después de que la UE la convirtiera en su símbolo oficial. La bandera suele exhibirse en los edificios públicos de los 27 Estados miembros junto a la bandera nacional, con el mismo grado de visibilidad.

Pero este año, en Eurovisión, su presencia fue cuestionada. Dorin Frăsîneanu, asesor político del partido ALDE que viajó con amigos a Malmö, contó a 'Euronews' su experiencia.

Los agentes de seguridad nos dijeron que no estaba permitido entrar con ellas, y que era una bandera política

"Nos acercamos al estadio y, mientras hacíamos cola para pasar el control de seguridad, nos han pedido a mis amigos y a mí que enseñáramos qué banderas teníamos. Nosotros, por supuesto, mostramos las banderas de la UE que teníamos y los de seguridad nos dijeron que no estaba permitido entrar con ellas, y que era una bandera política", dijo Frăsîneanu.

PUBLICIDAD

"Sinceramente, estábamos conmocionados y horrorizados. El agente de seguridad, sin embargo, fue muy educado y dijo que, por desgracia, no podía hacer mucho, que la UER les había dado una foto con todas las banderas permitidas allí. Efectivamente, la bandera de la UE no estaba allí".

Se pidió entonces al grupo de amigos que entregaran las banderas de la UE para poder entrar en el recinto, explicó Frăsîneanu.

Las banderas no binarias tampoco estaban permitidas

Según las normas de Eurovisión, los espectadores pueden exhibir y ondear banderas de cualquier país participante, así como la bandera arcoíris, considerada un símbolo de tolerancia y diversidad. Esto significa, por ejemplo, la prohibición de llevar banderas palestinas.

Los organizadores, sin embargo, permitieron previamente la exhibición de banderas de la UE, como ocurrió el año pasado en Liverpool. Las pancartas eran claramente visibles mientras la ganadora sueca Loreen se dirigía al escenario.

En su página web oficial, la UER afirma que Eurovisión es un "acontecimiento apolítico" y que todas las delegaciones y emisoras deben garantizar que el concurso "en ningún caso sea politizado y/o instrumentalizado y/o desprestigiado".

PUBLICIDAD

La bandera de la UE no fue el único símbolo objeto de escrutinio. El sábado también se informó de que a los aficionados que llevaban banderas no binarias se les pidió que las dejaran fuera. El ganador suizo de la edición de este año, Nemo, que se identifica como no binario, calificó las acusaciones de "increíbles".

"Tuve que meter la bandera de contrabando porque Eurovisión dijo que no y lo hice de todas formas", dijo en la rueda de prensa posterior a la victoria. "Esto es claramente un doble rasero".