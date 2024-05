Por Jorge Liboreiro in Taipei

William Lai, nuevo presidente de Taiwán, ha prometido alcanzar más acuerdos de inversión, apoyar a Ucrania y asociarse con otras democracias.

Taiwán, la isla autogobernada de alta tecnología que se ha convertido en un punto álgido de la creciente rivalidad entre China y Occidente, ha entrado en un nuevo capítulo político.

Lai Ching-te, también conocido como William Lai, fue investido presidente esta semana, sucediendo a Tsai Ing-wen, cuyo liderazgo firme y discreto en los últimos ocho años ha redefinido el acercamiento de Taipei a Pekín.

Tras haber sido vicepresidente durante el segundo mandato de Tsai, Lai se ha perfilado como un facilitador de la continuidad, más que como un perturbador que viene a agitar las cosas en un momento precario de crecientes tensiones geopolíticas en la región y fuera de ella.

"El futuro de las relaciones entre ambos lados del estrecho tendrá un impacto decisivo en el mundo", declaró el presidente, de 64 años, tras jurar su cargo ante miles de sus conciudadanos.

Esto es lo que Europa debe saber sobre William Lai.

Antes era médico

Nacido en 1959 en el seno de una familia de mineros, Lai estudió medicina en Taiwán y obtuvo un máster en salud pública por la Universidad de Harvard. Entró en política a mediados de los noventa como representante de la ciudad de Tainan por el Partido Democrático Progresista (DPP), el partido de centro-izquierda que lideró la implantación de reformas políticas basadas en el liberalismo occidental, para consternación de Pekín.

A partir de ahí, su trayectoria fue ascendente: de legislador nacional a alcalde de Tainan, luego a primer ministro y más tarde a vicepresidente. En enero de este año, Lai ganó las elecciones con el 40% de los votos, siendo la primera vez que el candidato vencedor no conseguía al menos el 50%. Aun así, su triunfo dio al DPP su tercer mandato presidencial consecutivo, aunque sin mayoría parlamentaria.

Por pura coincidencia, uno de los objetivos diplomáticos más inmediatos de Lai está relacionado con su antiguo campo: la medicina. Su Ejecutivo está empeñado en asegurar la participación de Taiwán, como observador, en la próxima Asamblea Mundial de la Salud (AMS), que se celebrará a finales de mayo.

Durante ocho años, Taiwán participó en este foro anual bajo el nombre de "Taipéi Chino", pero Pekín argumentó que esto incumplía la Resolución 2758 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que cambió el reconocimiento diplomático de la República de China a la República Popular China (RPC) como único representante legítimo de China.

Taipéi rechaza esta interpretación y afirma que su participación puede adoptar muchas formas sin menoscabar la posición de la RPC. Países como Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos han respaldado el regreso de Taiwán. Bruselas también está de acuerdo.

"En general, Taiwán debe ser incluido en foros multilaterales especializados en los que la condición de Estado no sea un requisito y en los que su competencia y capacidades técnicas aporten un valor añadido en áreas relacionadas con la UE y los intereses globales", declaró a 'Euronews' un portavoz de la UE.

Prefiere el 'statu quo'

Lai es miembro desde hace tiempo del DPP, que defiende que Taiwán está cultural y políticamente separada de China y promueve activamente el desarrollo de una identidad taiwanesa.

En 2017, Lai saltó a los titulares cuando se describió a sí mismo como un "trabajador pragmático por la independencia de Taiwán", una frase que resurgió durante su candidatura presidencial. Pekín lo tachó de "instigador de la guerra" y "alborotador hasta la médula", orquestando una campaña de interferencia masiva para influir en los votantes y descarrilar las ambiciones electorales del DPP.

Desde entonces, Lai ha suavizado su postura, haciéndose eco de la línea de su predecesor de que no hay necesidad de declarar la independencia de Taiwán porque Taiwán es independiente 'de facto'. Ha prometido mantener los llamados "cuatro compromisos" de Tsai, entre los que se incluye el de que la RDC y la RPC nunca deben subordinarse la una a la otra.

Durante su discurso inaugural, Lai ofreció a China reanudar el diálogo formal, interrumpido desde 2016, sobre la base de la "paridad y la dignidad" y subrayó que el 'statu quo' en el estrecho de Taiwán debe mantenerse por medios pacíficos.

"Mientras China se niegue a renunciar al uso de la fuerza contra Taiwán, todos nosotros en Taiwán debemos entender que, incluso si aceptamos la totalidad de la posición de China y renunciamos a nuestra soberanía, la ambición de China de anexionarse Taiwán no desaparecerá simplemente", dijo.

El vicepresidente Hsiao Bi-khim (izquierda) y el presidente William Lai (derecha). Presidencia de Taiwán.

"Nos oponemos firmemente a cualquier tipo de cambio unilateral del 'statu quo' de Taiwán, en particular mediante el uso de la fuerza", afirmó von der Leyen.

Pekín, sin embargo, no se inmuta ante el discurso de Lai: "Permítanme subrayar que la 'independencia de Taiwán' no lleva a ninguna parte. No importa qué bandera o pretexto utilicen los separatistas, la 'independencia de Taiwán' está condenada al fracaso", declaró Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, tras la investidura. "China logrará y debe lograr la reunificación".

Quiere que vuelvan las inversiones

A lo largo de los años, Taiwán se ha hecho con una de las ventajas competitivasmás codiciadas: los semiconductores, los diminutos chips que alimentan miles de millones de dispositivos electrónicos, desde rudimentarios microondas hasta armas impulsadas por inteligencia artificial.

El modelo, prácticamente monopolístico, es tan valioso que se ha bautizado como el "escudo de silicio", lo que significa que China podría verse disuadida de invadirlo simplemente por miedo a desencadenar una interrupción irreparable de las cadenas de suministro mundiales y sufrir estragos económicos incalculables.

En su discurso, Lai ensalzó esta poderosa baza y afirmó que "el bienestar y la prosperidad de la humanidad" dependían de la producción manufacturera de la isla.

La UE está decidida a ampliar su industria autóctona de semiconductores y lograr lo que Bruselas denomina "autonomía estratégica": en virtud de la Ley Europea de Chips, el bloque planea movilizar al menos 43.000 millones de euros en inversión pública y privada para asegurarse una cuota de mercado del 20% en 2030. Para tener éxito, estas operaciones deben contar con la participación de agentes establecidos en el sector que hayan adquirido una experiencia difícilmente reproducible.

La iniciativa ha dado algunos frutos. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), el mayor proveedor de chips del mundo, invertirá casi 3.500 millones de euros en la construcción de una planta en Dresde (Alemania), que se espera esté operativa en 2027. Por su parte, ProLogium, empresa taiwanesa que fabrica baterías avanzadas para vehículos eléctricos, invertirá 5.200 millones de euros en una nueva fábrica en Dunkerque (Francia). Ambos proyectos conllevan cuantiosas ayudas estatales.

Lai ha dicho que Taiwán debe "aprovechar las oportunidades de negocio que surgen como resultado de los cambios geopolíticos", y ha citado como ejemplos principales los semiconductores, la IA y las comunicaciones de nueva generación. Sorprendentemente, a continuación añadió que su Gobierno trabajaría para "dar la bienvenida a las empresas taiwanesas en el extranjero para que vuelvan e inviertan en Taiwán."

El presidente también dijo que su Ejecutivo "se esforzaría por firmar acuerdos bilaterales de inversión con otras democracias". La idea de un acuerdo de inversión UE-Taiwán fue respaldada el año pasado por el Parlamento Europeo y planteada por Lai durante su campaña. Pero la Comisión Europea ha rechazado hasta ahora el proyecto, por temor a que dividiera a los Estados miembros y desatara la ira de Pekín.

China estuvo a punto de firmar un Acuerdo Global de Inversiones con el bloque antes de que el proyecto quedara congelado indefinidamente debido al aumento de las tensiones.

Se pone del lado de Occidente

A día de hoy, Taiwán solo mantiene relaciones diplomáticas oficiales con 11 países, la mayoría de ellos pequeñas islas, y la Santa Sede. En cambio, la UE, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la mayoría de la comunidad internacional se rigen por el principio de "una sola China" y reconocen a la RPC como único Gobierno de la nación llamada China.

Lai no pretendía ampliar esta cifra ya de por sí exigua: en la última década, Pekín ha intensificado sus actividades de divulgación para convencer a otros países de que corten sus lazos con Taipéi. El último en hacerlo fue Nauru, en enero de 2024.

En su lugar, el nuevo presidente apuesta por el modelo de democracia liberal de Taiwán como la mejor baza para alejarse de la sombra de China y alinearse con los aliados occidentales, enfurecidos por las últimas acciones de Pekín, incluida su amistad "sin límites" con Rusia.

Taipéi ha sido un firme defensor de Ucrania, país invadido por su gran vecino, y ha impuesto sanciones para privar al Kremlin de productos de alta gama. En cambio, se acusa a Pekín de ayudar a Moscú a hacerse con artículos incluidos en la lista negra.

"Estando codo con codo con otros países democráticos, podemos formar una comunidad mundial pacífica que demuestre la fuerza de la disuasión y evite la guerra, logrando nuestro objetivo de paz a través de la fuerza", declaró Lai tras jurar su cargo.

El compromiso internacional será una de las principales prioridades de su Administración, a pesar de su falta de credenciales en política exterior. El vicepresidente que ha elegido, Hsiao Bi-khim, fue enviado de Taipéi a Washington, mientras que su ministro de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, trabajó anteriormente para mejorar los vínculos con Asia y Oceanía.

Para la UE, estas intenciones presagian una cooperación más profunda en asuntos como energías renovables, seguridad, investigación, protección de datos, gestión de catástrofes y derechos humanos, aunque estas conversaciones siempre se queden cortas en el reconocimiento diplomático.

Ambas partes celebran anualmente consultas sobre comercio e inversión (recientemente elevadas a la categoría de "diálogo") para debatir cuestiones de tecnología y cadena de suministro, en particular sobre semiconductores. Este artículo de primera necesidad ha convertido a Taiwán en uno de los socios comerciales más importantes del bloque. El año pasado, la UE importó 47.300 millones de euros en bienes (el 23% de los cuales eran circuitos integrados y componentes electrónicos), mientras que exportó 30.500 millones, lo que arrojó un déficit de 16.800 millones, a favor de Taiwán.