La Comisión Europea hizo un primer intento, en 2008, de crear una ley integral para combatir todo tipo de discriminación. La directiva fue bloqueada por los Estados miembros de la UE. ¿Qué dicen los programas electorales de los siete partidos políticos de cara a las elecciones europeas?

PUBLICIDAD

La Comisión Europea tiene la tarea de implementar un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, una de las políticas que ocupan un lugar destacado en los debates electorales, pero esta legislación podría contribuir a un aumento del discurso de odio y de los actos de discriminación, afirma Alice Kuhnke, eurodiputada sueca por los Verdes/ALE y relatora de de la Directiva contra la discriminación de la UE.

Kuhnke considera que la política migratoria es un argumento importante para adoptarla lo antes posible, en la próxima legislatura, poniendo fin a un proceso que dura ya 16 años.

"Sabemos con certeza que las personas negras que viven en la UE, pero también las personas LGBTQI+ y las personas de origen gitano, son algunas de las personas que enfrentan discriminación en su vida cotidiana. Y lo trágico es que esta no es una tendencia a la baja, sino es una tendencia al alza", afirmó la eurodiputada a 'Euronews'.

"Me temo que el pacto sobre migración y sus diferentes partes no nos ayudarán a combatir el racismo y la discriminación. Todo lo contrario", añadió.

Los ciudadanos se enfrentan a retos a la hora de comprar una vivienda, matricularse en un colegio concreto o entrar en un lugar de ocio, por ejemplo, debido a su raza, orientación sexual o creencias religiosas. La Comisión Europea hizo un primer intento, en 2008, de crear una ley integral para combatir todo tipo de discriminación, además de las normas existentes para el mercado laboral.

El Parlamento Europeo adoptó varias resoluciones, celebró un debate plenario sobre el tema en octubre de 2019 y aprobó su última posición en noviembre de 2022. ¿Qué dicen entonces los programas electorales de los siete partidos políticos del Parlamento Europeo de cara a las elecciones de junio?

Solo los socialistas y la izquierdaprometieron claramentepresionar para que se aprobara la directiva. El PPE, Renovar Europa y Los Verdes/ALE hacen referencia a la necesidad de luchar contra todas las formas de discriminación, racismo y exclusión.

¿Oportunidad para mejorar la directiva?

La Red Europea Contra el Racismo ('ENAR', por sus siglas en inglés) redactó un compromiso para combatir el problema y pidió a los candidatos que lo firmaran. El compromiso establecía que los nuevos miembros del Parlamento deberían "proteger el Estado de derecho, oponerse al discurso de odio, elaborar nuevas leyes y políticas para proteger a las personas racializadas y a los inmigrantes y responsabilizar a los Estados miembros por las violaciones de los derechos fundamentales".

ENAR también pide que el Plan de Acción Antirracismo de la UE se extienda más allá de 2025 y que se revise el actual texto bloqueado de la directiva.

"Creemos que, tal vez, esta sea una oportunidad para evaluar el texto y adoptar un marco jurídico renovado contra la discriminación que pueda cubrir todas las formas de discriminación, porque hay lagunas en el texto actual de la Directiva sobre igualdad de trato", afirmó Julie Pascoët, coordinadora de Políticas de ENAR, a 'Euronews'. "Hay cosas que siguen sin resolverse: la racialización de las políticas migratorias, el sistema económico explotador, la narrativa antimusulmana", añadió.

El Consejo Europeo, que reúne a los 27 Estados miembros, ha estado bloqueando la directiva, y algunos Gobiernos argumentan que viola la competencia nacional y que sería demasiado costosa de implementar.

La presidencia sueca del Consejo de la UE publicó un informe de progreso en mayo de 2023, pero no fue posible lograr los votos necesarios de los Estados miembros para desbloquear la directiva.

Pero la relatora afirma que el actual escenario político de ascenso de la extrema derecha hace que este tema sea una necesidad urgente. "Creo que hay varios Estados miembros que dudan y no quieren que esta directiva contra la discriminación se convierta en realidad. Temen algún 'monstruo' que no existe y también creo que debemos denunciarlos. Deberíamos hacerlo. No sería aceptable aceptar la discriminación", afirmó Kuhnke, que fue ministra de Democracia y cambió este tipo de legislación en Suecia.

Para el ENAR también es importante que los partidos tengan una lista más diversa de candidatos, en particular las fuerzas progresistas, que deben pasar de las palabras a los hechos.

"¿Hasta qué punto las instituciones europeas representan realmente la diversidad de personas en Europa y más allá? Definitivamente ha habido un déficit en la forma en que las personas racializadas, por ejemplo, están representadas en la cámara democrática más grande de la Unión Europea", dijo Julie Pascoët.

La respuesta a esta pregunta se conocerá después del 9 de junio, cuando se elijan los 720 eurodiputados para el período 2024-2029.