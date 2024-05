La presencia de organofluorados sintéticos requeriría una revisión de la gestión del agua en toda la Unión Europea.

El Mehaigne es un río belga que tiene el dudoso galardón de ser de los más contaminados por organofluorados sintéticos de toda la UE.

Un estudio realizado por la Red de Acción en Plaguicidas PAN Europa en diez Estados miembros de la UE (Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Francia, Alemania, Austria, España, Croacia, Bulgaria, Suecia) muestra la presencia en las aguas de sustancias contenidas en los plaguicidas. Están clasificadas como contaminantes persistentes.

Elba, Sena y Mehaigne son los tres ríos más contaminados por plaguicidas de la UE

Según 23 muestras tomadas de aguas superficiales y subterráneas, el Mehaigne es el tercer río más contaminado de la UE después del Elba y el Sena.

Lo que tendemos a resaltar aquí es una contaminación que estaba fuera del radar y que es, sobre todo, una contaminación que puede describirse como generalizada Salomé Roynel Red de Acción contra los Plaguicidas PAN Europa

Salomé Roynel, de la Red de Acción contra los Plaguicidas PAN Europa asegura que la amenaza está presente: “Nos enfrentamos a niveles muy altos de contaminación que no están bien controlados. De hecho, lo que tendemos a resaltar aquí es una contaminación que no estaba vigilada y que es, sobre todo, una contaminación que puede describirse como generalizada. De hecho, estamos cerca de un curso de agua que atraviesa una zona agrícola, pero que no está, por ejemplo, cerca de un gran polígono industrial que podría dar lugar a una contaminación específica".

El riesgo presente en el agua de las sustancias PFAS

Se trata de sustancias agrupadas bajo las siglas PFAS que incluso podrían provocar malformaciones prenatales.

La Red de Acción contra los Plaguicidas pide que se prohíban pesticidas con estas sustancias. La calidad del agua ha sido uno de los temas de la Semana Verde Europea.

No veo otra manera de deshacernos de los PFAS que no sea dejando de producirlos Alain Maron Ministro para la Transición Climática de la Región de Bruselas-Capital

El ministro para la Transición Climática, de la Región de Bruselas-Capital, Alain Maron, cuyo país ostenta la presidencia del Consejo de la Unión Europea, cree que la respuesta debe ser radical: “Necesitamos avanzar hacia otras formas progresistas de disminuir su comercialización. Francamente, no veo otra manera de deshacernos de los PFAS que no sea dejando de producirlos en la naturaleza”.

Hacia una revisión completa de la gestión del agua en Europa

Estas reuniones en Bruselas son una oportunidad para que algunos participantes pidan una revisión de la gestión del agua a escala europea para satisfacer a todos los usuarios.

El presidente de la Presidente de la Comisión Consultiva sobre las Transformaciones Industriales del Comité Económico y Social Europeo, Pietro Francesco de Lotto, cree necesaria una revisión integral en la gestión del agua: “Necesitamos un enfoque realmente nuevo en la gestión del ecosistema hídrico, diría yo, con una nueva política realmente integral, porque todos los componentes de nuestra sociedad, los ciudadanos, los agricultores, las industrias, tienen diferentes objetivos, diferentes necesidades. Pero necesitamos combinar en un solo enfoque la gestión del agua”.

Por el momento, PAN Europa subraya que los plaguicidas contienen sustancias perjudiciales difíciles de filtrar. Reclaman alternativas sostenibles que no dañen.