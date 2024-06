Por Euronews

Las candidatas hacen campaña por la representación de las mujeres en la política y abordan otras cuestiones de género, como la brecha salarial.

PUBLICIDAD

Lituania es el único país de Europa que tiene una lista exclusivamente femenina de candidatas al Parlamento Europeo. Lanzada por el partido de los Verdes, la lista pretende llamar la atención sobre la representación de las mujeres en la política, además de abordar otras cuestiones de género, como la brecha salarial.

"La discriminación positiva es necesaria, porque aquí en Lituania tenemos otras listas de candidatos en las que predominan los hombres, y también en los primeros lugares de las listas, por lo que nuestra misión es lograr un equilibrio y presentar una lista exclusivamente femenina y esperar que al menos una o varias de las candidatas sean elegidas", explica Ieva Budraite, candidata de los Verdes al Parlamento Europeo.

En la lista también figura una candidata de etnia gitana. Rasma Pazemeckaite espera ser elegida eurodiputada para luchar por los derechos de las jóvenes gitanas que se ven obligadas a casarse.

"Espero ayudar a las niñas a no casarse cuando son muy jóvenes. Hoy en día, no pueden acudir a un abogado en busca de ayuda y decir: '¡No quiero casarme! Quiero ir a la escuela. Quiero tener una educación'. No se puede decir eso. Y creo que Europa tiene que ayudarnos, y por eso estoy aquí", dice la candidata.

Campaña en defensa de los derechos de las personas migrantes

Emilija Svobaite, también candidata de los Verdes, ha ayudado como abogada a los inmigrantes en la frontera con Bielorrusia y hace campaña contra el Nuevo Pacto para la Migración.

"Hay muchos riesgos en el Pacto sobre Migración y Asilo que podrían permitir la tortura y la violencia en la frontera, la detención de niños y mujeres y, básicamente, la denegación de asilo. Así que creo que necesitamos gente en el Parlamento de la UE que proteja los derechos de todos, incluidos los inmigrantes", argumenta.

La politóloga Malgorzata Moleda-Zdziech, de la Escuela de Economía de Varsovia, aplaude los esfuerzos de las candidatas. "La ampliación de la UE en 2004 trajo consigo mujeres muy activas políticamente de Europa central y del este, que a menudo tienen que compartir preocupaciones, pero también tienen que dedicar tiempo a las tareas domésticas, y saben por tanto lo que es importante para las mujeres", afirma.

Actualmente, alrededor del 40% de los eurodiputados son mujeres, y aunque ahora las mujeres ocupan altos cargos en Bruselas, los problemas relacionados con la desigualdad siguen siendo relevantes y aún no se han resuelto en muchos países.