Esta edición de Semana Europea se centra en el resultado de las elecciones europeas, que han llevado al presidente Macron a convocar elecciones legislativas anticipadas, sumiendo a Francia en la incertidumbre política. También abordamos la semana de intensa actividad diplomática en torno a Ucrania.

Las elecciones europeas han terminado y ha comenzado el tira y afloja sobre futuras alianzas, coaliciones y altos cargos. En reuniones, reuniones y más reuniones, los ganadores y perdedores del veredicto de los votantes empezaron a prepararse para los próximos cinco años de batallas legislativas.

Volveremos sobre ello en un minuto. Pero antes: ha sido una semana de intensa actividad diplomática para Ucrania. El presidente Zelenski viajó a la Conferencia sobre la Recuperación del país en Berlín, a la cumbre del G7 en el sur de Italia y a una cumbre mundial sobre la paz en Suiza.

Zelenski pidió ayuda a corto plazo para reparar la red eléctrica ucraniana, inversiones a largo plazo en su sistema energético y renovó sus peticiones de más ayuda para repeler los ataques con misiles de Rusia.

Tras agradecer a los legisladores alemanes en el Bundestag su continuo apoyo, un desafiante Zelenski dejó claro lo que piensa del compromiso con Moscú, y es casi nada: "Rusia debe rendir cuentas por la agresión bélica. Rusia debe retirar las ruinas. Rusia debe pagar por todos los daños que se han producido en nuestro país", dijo. "No permitiremos que Rusia siga marchando por Europa con su desprecio por la vida", sentenció.

A nivel europeo, el apoyo a Ucrania parece asegurado, ya que las elecciones europeas dieron paso a la misma mayoría de partidos centristas. Al mismo tiempo, los votantes también reforzaron a la extrema derecha, como se esperaba, especialmente en Francia.

El partido de extrema derecha de Marine Le Pen, la Agrupación Nacional, obtuvo unos resultados espectaculares y se acercó a las puertas del poder en París. Este terremoto político permitió al presidente Emmanuel Macron convocar elecciones legislativas anticipadas en pocas semanas. Algunos analistas creyeron que se trataba de una apuesta arriesgada. Pero Macron llamó a las fuerzas moderadas a unirse contra los extremos de derecha e izquierda:

"Estoy convencido de que algunos entre los socialdemócratas, los radicales (centroizquierda), los verdes, los democristianos, los herederos de Charles de Gaulle (centroderecha) y, más ampliamente, que muchos de nuestros conciudadanos y líderes políticos que no se sienten representados por los extremos podrían trabajar juntos con sus líderes para construir un nuevo proyecto", dijo Macron.

Von der Leyen se perfila para revalidar su mandato al frente de la Comisión Europea

Para hablar de los acontecimientos de esta semana hablamos con Jacob Kirkegaard, investigador senior del Fondo Marshall Alemán y del Instituto Peterson de Economía Internacional.

Euronews: El centro ha resistido en las elecciones europeas, y sus partidos mantienen una sólida mayoría. ¿Qué podemos esperar ahora, que todo siga igual?

Kirkegaard: Creo que todo seguirá igual. Creo, por ejemplo, que el proceso de selección del próximo equipo dirigente, es decir, las presidencias de la Comisión, el Consejo, el Alto Representante, etc., se desarrollará con bastante rapidez. Creo que irá bastante rápido, claramente liderado por el nuevo nombramiento, en mi opinión, de Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión, animada por el hecho de que, al PPE le fue bien, y a la CDU le fue bien en Alemania. Así que, aunque no se puede decir que tenga un fuerte mandato democrático a sus espaldas, sí que lo tiene mejor que cualquier otro candidato alternativo.

Euronews: Suponiendo que el Parlamento Europeo reelija a Ursula von der Leyen como presidenta de la Comisión, ¿intentará acercarse a la extrema derecha y qué impacto tendrá eso en su agenda política?

Kirkegaard: No, no creo que esa sea su primera estrategia. Todavía tiene una mayoría, basada en los liberales, de centroderecha y centroizquierda. Además, debemos recordar que el partido Verde fue uno de los que sufrió pérdidas significativas en estas elecciones. Lo que eso significa es que Los Verdes, que claramente temerán que Ursula von der Leyen en un nuevo mandato suavice aspectos del Pacto Verde, necesitan buscar influencia más que antes porque son menos en número. Así que, si necesita tender la mano, yo diría que Los Verdes serían una oportunidad mucho mejor porque no le costaría mucho, en mi opinión, en términos de apoyo dentro de su propio partido y de otros.

Euronews: La verdadera sorpresa, por supuesto, ha sido la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Emmanuel Macron en tan solo unas semanas. ¿Qué espera que ocurra?

Kirkegaard: Bueno, déjeme adivinar. La ironía aquí es que las elecciones europeas parecen haber causado más olas en algunos niveles nacionales, en primer lugar, por supuesto, Francia. Quiero decir, creo que ahora estamos en ese periodo de incertidumbre aguda para Francia. El sistema electoral parlamentario francés es a dos vueltas. Eso hace que sea muy difícil de predecir. Pone una prima en estos acuerdos de coalición de partidos. Y estamos viendo cómo se firman y se deshacen. Vimos a los Republicanos, o al menos al líder de los Republicanos, Eric Ciotti, intentando unirse a Le Pen. Vimos movimientos similares para un nuevo Frente Popular a la izquierda. Excepto que el ganador, el más votado por la izquierda en las elecciones europeas, Glucksman, dijo: "Sin mí". Así que no está muy claro qué va a pasar.