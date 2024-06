Semana Europea: Bajada de tipos de interés y retos alimentarios

La "histórica" bajada de tipos de interés del Banco Central Europeo y los retos alimentarios de la Unión Europea (tanto en producción agrícola como en desperdicio de alimentos) son los temas principales de esta semana.

La crisis inflacionista más reciente comenzó en 2022, tras el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, y el índice de precios al consumo armonizado (IPCA) de la UE alcanzó un máximo del 10,6% en octubre de 2022.

En respuesta, el Banco Central Europeo (BCE) comenzó a subir los tipos de interés, presionando a hogares y empresas por el alto valor de sus pagos bancarios. Dos años después, la inflación en la zona euro ha caído al 2,6% (cerca del 2% considerado la tasa ideal), por lo que el BCE hizo un anuncio que debería suponer un alivio.

La reducción de los tipos de interés en 0,25 puntos fue explicada por su presidenta, Christine Lagarde, como una decisión prudente dados los riesgos que aún existen. "Estamos decididos a garantizar que la inflación vuelva a nuestro objetivo del 2% a medio plazo en el momento oportuno. Mantendremos los tipos de interés oficiales suficientemente restrictivos durante el tiempo que sea necesario para lograr este objetivo", declaró en rueda de prensa.

Los agricultores vuelven a protestar

"Agricultores guerreros" es como se autodenominaron los participantes en una manifestación celebrada esta semana en Bruselas. Están descontentos con los recientes cambios introducidos en la Política Agrícola Común (PAC) para responder a la oleada de protestas que dura ya medio año.

La protesta fue convocada por organizaciones agrarias próximas a la extrema derecha, y contó con oradores pertenecientes a estos partidos procedentes, por ejemplo, de Polonia, Bélgica y los Países Bajos. El Copa-Cogeca, principal federación de agricultores europeos, no participó.

Sin embargo, los organizadores rechazaron esta asociación con la ultraderecha, y Sieta van Keimpema, de la Fuerza de Defensa de los Agricultores, afirmó que "es una mentira que hemos oído repetidamente. No hay política en esta protesta y no hay nada extremo, salvo gente mintiendo".

La importancia de evitar el desperdicio de alimentos

Es esencial producir alimentos de calidad a un precio justo, pero también evitar el desperdicio alimentario, que equivale al 20% de lo que compran los consumidores. El desperdicio de alimentos tiene un importante impacto medioambiental en términos de uso de la tierra y el agua, pero también de emisiones de gases contaminantes que afectan al clima.

Para debatir soluciones, la Comisión Europea ha acogido esta semana el Foro Europeo sobre el Desperdicio de Alimentos por los Consumidores, en el que han participado investigadores y otros profesionales como Christophe Diercxsens, director de Asuntos Públicos de la empresa de impacto social Too Good To Go.

"La Comisión Europea ha puesto sobre la mesa una propuesta para introducir objetivos jurídicamente vinculantes para reducir el desperdicio de alimentos en la UE, que actualmente se está negociando en las instituciones comunitarias", explicó a 'Euronews'.

"A nivel de consumidores, es importante hacer más campañas educativas para que haya un nuevo respeto por la comida y también para utilizar un poco el sentido común con ciertas prácticas. Por ejemplo, aprender a cocinar con ingredientes sobrantes, reutilizar las sobras del día, por ejemplo", añadió.