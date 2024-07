Por Euronews con AP, EBU

El vice primer ministro eslovaco ha declarado que el primer ministro del país, Robert Fico, tendrá problemas de salud permanentes tras sobrevivir a un tiroteo en mayo.

Robert Kaliňák declaró que Fico, que recibió varios disparos, uno de ellos en el abdomen, tendrá probablemente problemas musculoesqueléticos, pero que su estado mejora gradualmente.

"Después de una herida de bala en el abdomen, sus órganos no funcionan como cuando tenía 17 o 30 años. Sigue siendo muy impredecible. Como parte de su rehabilitación habitual, los médicos están haciendo todo lo posible para asegurarse de que puede hacer su trabajo con todo su potencial, y nos estamos acercando a eso", dijo.

Kaliňák dijo que espera que Fico haga otra aparición pública en los próximos días, pero no especificó si sería en persona o por vídeo.

Ese anuncio supone una aparente mejora respecto a la evaluación de la salud del propio Fico en un vídeo de principios de junio, su primera aparición pública desde el ataque, en el que dijo que "será un pequeño milagro si vuelvo al trabajo en varias semanas".

El primer ministro populista eslovaco recibió un disparo en el abdomen a quemarropa cuando saludaba a sus partidarios tras una reunión del Gobierno en Handlová el 15 de mayo.

Los vídeos mostraban cómo Fico se acercaba a la gente congregada en las barricadas y extendía la mano cuando un hombre se adelantó, extendió el brazo y disparó cinco veces antes de ser detenido.

Fico fue sometido inmediatamente a una intervención quirúrgica de cinco horas para tratar las múltiples heridas que sufrió en el tiroteo, seguida de otra operación de dos horas dos días después para extirpar tejido muerto de sus heridas de bala.

A finales de mayo, fue trasladado en helicóptero desde el hospital de Banská Bystrica a la capital, Bratislava, para ser atendido en su domicilio.

El Tribunal Penal Especializado de la ciudad de Pezinok ordenó que el sospechoso, acusado de intento de asesinato, permaneciera bajo custodia. La Fiscalía pidió a la Policía que no identificara públicamente al sospechoso ni revelara detalles sobre el caso. Fico declaró que perdonaba a su agresor y que no sentía "ningún odio hacia los desconocidos que me dispararon".

"No emprenderé ninguna acción legal activa contra él ni pediré indemnización por daños y perjuicios. Le perdono y le dejo que resuelva en su cabeza lo que hizo y por qué lo hizo", declaró.

Apenas una semana después del tiroteo, los 130 diputados presentes en el Parlamento eslovaco aprobaron una resolución para que todos los partidos políticos, organizaciones cívicas y medios de comunicación respetaran los resultados electorales y se abstuvieran de propagar "el odio" contra el Gobierno democráticamente elegido.

La resolución se produjo tras la conmoción pública provocada por el ataque contra Fico, que muchos consideran derivado de la atmósfera de toxicidad y mentiras que rodea a la política eslovaca.