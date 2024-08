Por Euronews

Los enfrentamientos se extendieron hasta las afueras de Sudzha, una localidad de unos 5.000 habitantes situada a unos 10 kilómetros de la frontera, en la región rusa de Kursk

Unos 300 soldados ucranianos realizaron el martes una incursión a través de la frontera con Rusia, entablando combate dentro del territorio de Moscú, según afirmaciones del Kremlin.

Miembros de la 22ª brigada mecanizada ucraniana lanzaron un ataque entre los pueblos fronterizos de Nikolayevo-Daryino y Oleshnya, en la región rusa de Kursk, apoyados por "11 tanques y más de 20 vehículos blindados de combate", según el Ministerio de Defensa ruso.

Los enfrentamientos se extendieron hasta las afueras de Sudzha, una ciudad de unos 5.000 habitantes situada a unos 10 kilómetros de la frontera, cerca de la región ucraniana de Sumy. El asalto estuvo respaldado por aviones no tripulados y ataques con misiles, según Moscú.

Al menos cinco civiles murieron y unos 28 resultaron heridos, la mayoría en los distritos de Sudzha y Korenevo, según la agencia de noticias estatal rusa Tass. No se han podido confirmar de forma independiente los ataques con aviones no tripulados y misiles ni los informes sobre víctimas.

Rusia no controla su frontera

Aunque Moscú afirmó haber rechazado la incursión, no está claro si el asalto había terminado el miércoles o si continuaban los combates. Kiev no hizo comentarios inmediatos sobre la supuesta incursión. Sin embargo, Andrii Kovalenko, funcionario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, afirmó que Rusia no controla su frontera. "Los mandos militares rusos mienten sobre el control de la situación en el óblast de Kursk", escribió Kovalenko en el post de Telegram.

No es la primera vez que fuerzas ucranianas entran en territorio ruso. En marzo, combatientes rusos proucranianos en el exilio atacaron las regiones de Belgorod y Kursk, pero fueron rechazados sin obtener ningún beneficio.

Sigue habiendo dudas sobre los beneficios de acciones similares, aparte del valor de choque y de obligar a parte de las tropas rusas a reforzar sus defensas desplazando tropas de otros lugares.