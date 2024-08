Un año ha pasado de la muerte del líder del grupo paramilitar Wagner, Prigozhin, y han creado un memorial en pleno Moscú en el que amigos, familiares y simpatizantes pueden recordarle.

El aniversario de la muerte de Yevgeny Prigozhin, fundador y líder del grupo paramilitar Wagner, ha sido conmemorado en Moscú con una emotiva reunión en la calle Varvarka. Soldados que lucharon bajo su mando y simpatizantes de sus ideas se congregaron en un memorial improvisado, recordando al controvertido personaje que sacudió la escena política y militar rusa.

Prigozhin falleció el 23 de agosto del año pasado en un misterioso accidente aéreo a 100 kilómetros de Moscú. Su ascenso a la prominencia coincidió con la intervención militar rusa en Ucrania en febrero de 2022, convirtiéndose en una figura clave y, a la vez, polémica en el conflicto.

El líder de Wagner se distinguió por sus frecuentes enfrentamientos con altos mandos militares rusos. Acusó abiertamente al entonces Ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y al Jefe del Estado Mayor, General Valery Gerasimov, de incompetencia y traición, criticando la falta de apoyo y suministros para sus fuerzas en Ucrania.

La tensión alcanzó su punto álgido cuando el Ministerio de Defensa ordenó a Wagner firmar contratos con el ejército regular. Esta decisión desencadenó la rebelión de Prigozhin el 23-24 de junio de 2023, un evento que conmocionó a Rusia y al mundo. Sus mercenarios tomaron el control del cuartel general militar del sur en Rostov-on-Don y avanzaron hacia Moscú en lo que Prigozhin describió como una "marcha de justicia".

Un memorial improvisado con muchas muestras de apoyo

En el memorial, Yevgeny Dolganov, cantante principal del grupo Russian Flag, enfatizó la importancia de apoyar al frente, declarando que es un "deber sagrado" ayudar para evitar que el enemigo avance: "Porque si no queremos que el enemigo esté aquí mañana, entonces debemos detenerlo allí".

Dolganov también subrayó la importancia de mantener viva la memoria de Prigozhin y sus hombres: "Ha pasado un año desde la muerte del comandante de Wagner. Un año y medio desde que creamos este memorial. No importa cuánto deseen nuestros enemigos que desaparezca la memoria de nuestros héroes. No, la memoria está viva. Y Dios no quiera que este memorial sea solo un memorial popular, sino un memorial de importancia estatal y federal. Porque la hazaña de nuestros soldados no debe ser olvidada".

La muerte de Prigozhin ha sido objeto de intensas especulaciones. Una evaluación preliminar de inteligencia estadounidense sugirió una explosión intencional en su avión, y funcionarios occidentales han señalado una larga lista de opositores de Putin que han sido asesinados. Sin embargo, el Kremlin ha negado categóricamente cualquier implicación, calificando las acusaciones como una "mentira absoluta".

Prigozhin fue enterrado en su ciudad natal, San Petersburgo, en una ceremonia privada. Su legado, marcado por la controversia y el conflicto, continúa siendo tema de debate y reflexión en Rusia y más allá de sus fronteras.