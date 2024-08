'Euronews' habló con Dima, productor de Kiev también conocido como BADWOR7H, sobre su vida en Ucrania durante la invasión rusa, el concepto de "seguridad relativa" y la forma de evasión que ofrece la música.

A los 10 años, el camino musical de Dima dio un giro: "Me topé por casualidad con un archivo de instalación de FL Studio, una estación de trabajo de audio digital utilizada para la producción de audio. Empecé a tocar botones sin pensar", recuerda el músico de Kiev. Por aquel entonces, YouTube estaba en sus inicios y escaseaban los tutoriales sobre producción de sonido.

"A esa edad, me encantaba sentarme delante del ordenador; era una forma de evasión para mí", explica, y añade que le ayudaba a aliviar su ansiedad, un sentimiento que todavía le resuena. Con el tiempo, su pasión le llevó a una elección poco convencional: Seguir una carrera en el género underground del Hard Bass.

Dima DJing.

Las cosas empezaron a cambiar durante la pandemia. Dima, también conocido como BADWOR7H, atravesó una crisis artística que duró un año, y su desilusión con el género fue en aumento. "Me aburría la música y los retos de la escena underground", dice.

Buscando una nueva dirección, Dima acabó asociándose con un amigo,Chocollab, y juntos produjeron un EP tituladoKYIVENERGO. "Empezamos a trabajar en el EP antes de la invasión a gran escala. Las letras se escribieron inicialmente en ruso, porque aún lo hablábamos", explica.

Después de que Rusia comenzara su invasión a gran escala, revisaron el EP y cambiaron las letras al ucraniano. El ruso era la lengua materna de Dima, pero desde la invasión a gran escala, ya no quiere hablar la lengua del "agresor" y se pasó al ucraniano.

"Me desperté con la quinta explosión"

Cuando piensa en el 24 de febrero de 2022, Dima recuerda haberse despertado con fuertes explosiones. "Mi madre empezó a enviarme mensajes de pánico. Su ansiedad me afecta. Heredé ese rasgo de ella", explica, añadiendo que, aunque su madre quería abandonar Kiev de inmediato, acabaron quedándose dos días más. "El principal problema para mí no era sólo el riesgo inmediato, sino también la falta de información fiable", dice.

"Hasta entonces, había estado recibiendo noticias de canales públicos poco fiables, inundados de bots rusos e información engañosa. Pero mi madre leyó algo sobre la llegada de fuerzas rusas a Kiev, lo que la puso más nerviosa. Así que decidimos marcharnos. El viaje fue una pesadilla", explica. Se fueron a su casa en Rzhyshchiv, una ciudad a unos 80 kilómetros de la capital. Según Dima, no se sentía más seguro y su madre acabó huyendo del país al cabo de tres semanas.

Dima se quedó, al no poder salir del país de todos modos debido a la ley marcial -los hombres de entre 18 y 60 años tienen prohibido salir del país en la actualidad- y no disponer de recursos económicos para trasladarse a la parte occidental del país, que en general se considera más segura. Tras varias semanas, su amigo Chocollab se puso en contacto con él, y finalmente terminaron el EP. Sin embargo, decidieron que no era el momento adecuado para lanzarlo.

Cuando las fiestas empezaron a resurgir en Kiev, probaron el nuevo material. La buena acogida les llevó a publicarKYIVENERGO. "En agosto de 2022, unos amigos nuestros organizaban un festival de cultura callejera y música electrónica llamadoБрудний пес, y decidimos presentar el disco allí", añade.

Tras su lanzamiento, el dúo tocó en conciertos benéficos organizados por iniciativas como Repair Together, centrada en la reconstrucción de las comunidades afectadas por la guerra de Rusia contra Ucrania. En estas "fiestas rave de limpieza", los DJ pinchaban para voluntarios que limpiaban y reconstruían casas destruidas durante la ocupación o los ataques rusos.

El concepto de 'seguridad relativa'

"La guerra ha influido en mis emociones y en mi música. Incluso las emociones negativas me motivan a crear", explica Dima, diciendo que, en cierto sentido, cree que el dicho de que los humanos se adaptan a todo es un poco cierto en su caso. "Pero ¿qué incluimos en el término 'adaptado'?", se pregunta, pensando en qué significa vivir la vida 'normalmente'.

"Si incluyes ir a trabajar, sentarte en un café, cosas así, entonces empecé a 'adaptarme' cuando Chocollab y yo decidimos volver a Kiev en junio de 2022", explica. "Yo lo llamo el concepto de 'seguridad relativa'. Pensé que si estoy en medio de la nada tengo menos probabilidades de ser objetivo de misiles. Pero luego me di cuenta de que eso me hace sentir mal. Me he dado cuenta de que prefiero vivir plenamente durante menos tiempo que lo contrario: vivir con miedo y durante mucho tiempo", explica.

Me he dado cuenta de que prefiero vivir plenamente durante un periodo más corto que lo contrario: vivir con miedo y durante mucho tiempo Dima

Añade que después de que las Fuerzas Armadas ucranianas liberaran los pueblos ocupados en la región de Kiev, hubo pocas explosiones en el centro de la ciudad. "En octubre de 2022, hubo fragmentos de un misil que cayeron en un patio de recreo del parque Shevchenko de Kiev. Estaba a pocos metros de la universidad en la que me gradué", dice y muestra una foto suya de niño en el parque infantil, que fue alcanzado por los fragmentos de un misil ruso. "Fue como un golpe de realidad", dice.

Tras el impacto de un proyectil ruso en el patio de un parque de Kiev, Dima publicó una foto suya en el patio cuando era niño.

"Me gustan los géneros musicales más duros. Estoy acostumbrado a los chillidos, los sonidos distorsionados y los bajos pesados. Puedo dormir con el Frenchcore (un subgénero del hardcore)", explica, afirmando que su gusto musical es la razón por la que cree que el sonido de las explosiones no le provoca tanto. "No es ni una ventaja ni un inconveniente", dice, "es una desventaja si quieres que sea eficaz en una situación crítica, pero me ha ayudado a evitar noches en vela... hasta cierto punto".

Sirenas antiaéreas sobre Kiev

En lo que respecta a la música electrónica, este joven de 27 años ha descubierto que la guerra se cuela en lugares que no esperaba. "Te das cuenta de lo común que es el sonido de las sirenas en la música electrónica", dice. Por eso, los DJ ucranianos son muy cautelosos a la hora de seleccionar música para sus sesiones, ya que el sonido de las sirenas puede ser desencadenante para algunos.

El ulular de las sirenas es algo a lo que muchos ucranianos se han acostumbrado. Dependiendo de su ubicación, la sirena antiaérea puede sonar varias veces al día. Con el aumento de los ataques rusos a ciudades ucranianas como Kiev y Járkov, la sirena antiaérea se ha convertido en una angustiosa constante en la vida de la gente.

La cantante ucraniana Melancholydi ha publicado un vídeo en TikTok que muestra esta constante en la vida de muchos ucranianos. Melancholydi armonizó con el estruendo de una sirena antiaérea, convirtiendo algo desgarrador en algo hermoso.

"Hace poco estaba trabajando en un tema", recuerda Dima, "y sonaba la sirena antiaérea. Me pareció 'fascinante' cómo el sonido tenía la misma tonalidad que la melodía en la que estaba trabajando. Sentí como una risita de desesperación porque, en ese momento, tenía que haber un extraño cambio en nuestros cerebros (cuando se trata de los sonidos de la guerra)".

¿Cargar el móvil o trabajar en nueva música?

Desde el comienzo de la invasión a gran escala, Rusia ha atacado cada vez más la infraestructura energética de Ucrania. Como las centrales eléctricas han sido atacadas con misiles rusos, Ucrania ha tenido que reintroducir apagones continuos para ahorrar electricidad. Como productor, Dima depende de la electricidad.

"Compré un gran banco de energía de dos kilovatios. Sin embargo, no podría alimentar todo mi equipo", dice, y añade que, de todos modos, no se siente cómodo trabajando con ellos, en caso de que el calendario de apagones no sea el adecuado. "Cuando no sabes si tendrás electricidad en las próximas 24 horas, conservas la que tienes para cargar el teléfono o tener algo de luz por la noche".

Para él, eso significa que esencialmente no puede ser productivo durante esos días.

Los coches pasan en la Plaza de la Independencia en el crepúsculo en Kyiv, Ucrania, lunes, 31 de octubre de 2022.

Crear música ayuda a Dima con su ansiedad y a lidiar con todo lo que pasa en su vida, además de la invasión a gran escala. "Tuve un colapso mental a principios de junio. Era difícil distinguir si no hacía música por mi estado mental, o si no hacer música empeoraba mi estado", admite. En Ucrania, todo el mundo se toma la vida día a día, y nadie sabe lo que le espera al día siguiente.

"Me encanta Kiev", dice Dima, reflexionando sobre la profunda conexión que le ha mantenido arraigado a la ciudad a pesar de los desafíos. "Otra razón por la que no quiero irme es porque mi abuela está aquí, y tengo gente que depende de mí", continúa, haciendo una pausa para reconocer las dificultades prácticas de trasladarse. Además de producir música, este joven de 27 años también ofrece cursos de producción musical.

Dima no es el único que ve su futuro en Ucrania. Una encuesta reciente de la FundaciónIlko Kucheriv "Iniciativas Democráticas" con el servicio sociológico del Centro Razumkov ha revelado que alrededor del 86% de los ucranianos quiere labrarse su futuro en Ucrania. Además, el 59% tiene la clara intención de quedarse en el país.

Dima habla del sentimiento de pertenencia que siente entre quienes comparten su bagaje cultural y sus valores. "Cuando establezco contactos, cuando me comunico, o cuando alguien me para por la calle, eso refuerza por qué estoy aquí. He invertido mi vida aquí. Hubo años en los que no me conocían y me sentía aislado, incluso atrapado. Sabía que necesitaba relacionarme para avanzar en mi carrera, pero no sabía cómo". El objetivo artístico de Dima es ambicioso: "Quiero que la música electrónica ucraniana sea reconocida por su calidad de producción de primera categoría en todos los géneros", afirma.

"Si nadie les planta cara en primera línea, Kiev podría ser la próxima Bucha"

En abril, el fiscal superior de Ucrania, Andriy Kostin, declaró que las atrocidades cometidas por Rusia en los territorios ucranianos ocupados temporalmente, así como la masacre de Bucha, muestran un patrón constante de comportamiento genocida que justifica su procesamiento tanto dentro de Ucrania como, en última instancia, por el Tribunal Penal Internacional. Según las autoridades ucranianas, las fuerzas rusas han matado al menos a 1.400 personas, entre ellas 37 niños, en Bucha.

En el primer mes de la invasión a gran escala, varios miles de hombres se alistaron voluntariamente en las Fuerzas Armadas ucranianas. Desde entonces, el número ha disminuido. En diciembre de 2023, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció que las Fuerzas Armadas ucranianas necesitaban movilizar hasta 500.000 soldados. Desde entonces, esta cifra ha sido revisada por el jefe del Ejército , Oleksandr Syrskyi. Desde entonces no se ha publicado una cifra actualizada.

En respuesta, el gobierno ucraniano aprobó esta primavera un proyecto de ley que rebaja la edad de reclutamiento de 27 a 25 años. Desde que se aprobó la ley, los hombres están obligados a actualizar sus datos en línea y mostrarlos a los agentes del servicio militar obligatorio o a la policía cuando se lo pidan.

Posters de reclutamiento en Kiev

Cuando veo soldados, sólo puedo admirarlos por su valentía y coraje desinteresados Dima

"Tengo miedo de alistarme en el Ejército", dice Dima. "Lo veo como un camino que conduce a un resultado pesimista: Uno en el que me maten. Me da vergüenza admitirlo. "

Y continúa: "Pero he visto lo que Rusia trae a Ucrania. Todos hemos visto Bucha. Y me di cuenta: si nadie se enfrenta a ellos en primera línea, Kiev podría ser la próxima Bucha". Ante la disyuntiva de ser masacrado como los inocentes de Bucha o ir al frente, la respuesta es clara: se va al frente. ¿Qué más hay que decir?".