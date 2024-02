'Euronews' habla con Maya, residente en Kiev, sobre su vida antes de la invasión a gran escala y ahora, dos años después. Junto con tres amigos, está recaudando dinero para comprar drones y coches con los que apoyar a los que luchan en primera línea.

PUBLICIDAD

"2021 fue el mejor año de mi vida", me dijo Maya, de 30 años, residente en Kiev. A lo largo del año, se sumergió en la vibrante vida nocturna de Kiev, convirtiéndose en parte integrante de su emergente escena cultural. Junto con su mejor amiga, Tanya, trabajó en una de las discotecas más importantes de la ciudad, K41, y fue cofundadora de una revista musical que cerró hace poco, TIGHT. Tras una pandemia mundial, la vida parecía volver por fin a la normalidad.

Por aquel entonces, Ucrania llevaba ya ocho años en guerra, luchando contra los separatistas rusos en el Donbás, pero incluso, pese a las informaciones de los medios de comunicación internacionales y los gobiernos, muchos ucranianos se negaban a creer lo que estaba a punto de ocurrirles. Maya tampoco se lo podía imaginar, aunque también había leído esas noticias.

Estar lejos de mi casa y no pasar por esto junto a mi familia, que estaba a unos diez kilómetros de las fuerzas rusas, fue el peor momento de mi vida Maya

"Mirándolo en retrospectiva, todo lo que ocurrió antes de la invasión parece tan obvio. Me siento como una tonta porque me negué a creerlo", dice. Entonces, por primera vez en su vida, se despertó con explosiones en la madrugada del 24 de febrero. Como nunca había sentido tanto pánico en su vida, decidió abandonar Kiev. Se vio obligada dejar su ciudad natal y se trasladó primero a la ciudad occidental de Lviv, antes de trasladarse a Berlín. Desde entonces se ha dado cuenta de que marcharse fue la peor decisión de su vida. "Estar lejos de mi casa y no pasar por esto junto a mi familia, que estaba a unos diez kilómetros de las fuerzas rusas, fue el peor momento de mi vida", añade.

'Euronews' habló con Maya y Tanya, dos amigas que se conocen desde hace dos décadas, para entender mejor cómo han cambiado sus vidas en los últimos dos años. Maya vive en Kiev después de haberse marchado brevemente, mientras que Tanya huyó al Reino Unido e hizo de Londres su nuevo hogar.

"En 2021, Kiev parecía el centro del universo".

Cuando Maya piensa en su vida antes de la invasión a gran escala, se emociona y se queda sin palabras. Tanya interviene y habla de la vida nocturna. "Éramos una comunidad muy unida. Trabajábamos, salíamos de fiesta juntos y hacíamos planes ambiciosos para el futuro. Por desgracia, ninguno de ellos se ha hecho realidad", lamenta. Maya añade que, por aquel entonces, Kiev vivió el apogeo del turismo de discotecas.

Tanya, Vita y Maya en una fiesta en 2021, el mejor año de sus vidas. Photo provided by Maya and Tanya

"Parecía el último lugar del mundo donde la gente se volvía loca cada noche. En 2021, Kiev parecía el centro del universo. Estoy agradecido de haber tenido la suerte de vivirlo". Hablar del pasado se ha convertido en algo habitual para los ucranianos. Recordar los años anteriores a la invasión a gran escala deja un sabor amargo. Por un lado, el sentimiento de gratitud por las experiencias alegres; por otro, el de frustración, incertidumbre y miedo a lo que está por venir.

"¡Encontraremos la manera!"

"Ahora, el estado de ánimo puede describirse como frustración", relata Maya. "La gente tiende a olvidar que nos estamos defendiendo en esta guerra", añade Tanya. Esta sensación de desesperanza surgió en una conversación que Maya mantuvo con uno de sus amigos, que actualmente presta servicio militar. Le dijo que por supuesto que seguirían luchando: "Encontraremos la manera", cuenta.

Como Maya, muchos ucranianos se preparan para una larga guerra. Vivir los frecuentes ataques aéreos, de drones y bombardeos pasa factura no sólo a la salud física, sino también a la mental.

Sacos de arena cubren monumentos en Kiev para protegerlos de los bombardeos rusos. Los residentes han añadido carteles con llamadas de ayuda y banderas ucranianas. Photo provided by Maya.

Pero, ¿cómo cuidar la salud mental cuando el país está en guerra? Como para cualquier otra persona, las redes sociales desempeñan un papel importante. Los enfrentamientos y las discusiones que nadie puede ganar afectan a todo el mundo. "Silencié todo lo que me provocaba y a todos los que me provocaban", dice Maya, y añade que controlar la ingesta de noticias también contribuyó en gran medida a preservar su cordura mental. Especialmente, la reciente noticia de que Oleksandr Syrskyi sustituía al general Valerii Zaluzhnyi como comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas sembró la confusión y el pánico en el país debido a su reputación.

"Los clubes son un espacio donde la gente puede transformar su miedo, ira y frustración en algo positivo"

Incluso con el país en guerra, la vida nocturna -¿o más bien diurna? - prospera. Debido a las restricciones del toque de queda, los bares, restaurantes y discotecas deben cerrar a medianoche, por lo que los clubes han pasado a celebrar eventos diurnos. Maya habla de la Nochevieja, después de que Kiev fuera bombardeada de nuevo, y de cómo se suponía que tenía que ir a un evento en el club tecno K41 al día siguiente.

Vita, Tanya y Maya en una fiesta en 2021. Photos provided by Maya and Tanya.

Naturalmente, no le apetecía ir. Estaba convencida de que los bombardeos continuarían y de que moriría pronto. Al final, fue a la fiesta. En el club se encontró con algunos de sus amigos, que le dijeron que sentían lo mismo. "Eso es lo que quiere Rusia", dijo una de sus amigas. Se pusieron sus mejores galas, fueron al club y compartieron esta experiencia.

Los soldados se van de marcha uno o dos días para escapar de la realidad Maya

"Lo que sentíamos, cómo bailábamos, realmente nos ayudó a atravesar este trauma juntas". Mencionó la importancia de estos espacios, donde puedes apoyarte en persona. "Por supuesto, el ambiente era diferente. Parecía escapismo". Esta oportunidad de evadirse en la pista de baile es importante tanto para los civiles como para los militares que están de vacaciones. "Se van uno o dos días de marcha para escapar de la realidad", prosigue.

En Ucrania, las discotecas tienen ahora una función diferente. "Es un espacio donde la gente puede transformar su miedo, su rabia, su frustración en algo positivo. Pueden vivir la experiencia de estar vivos. Es un lugar existencial para que la gente se reúna y disfrute de la compañía de los demás", explica Tanya.

"Cada persona que muere -se conozca o no- la siento como un miembro de la familia que ha sido asesinado".

Sin embargo, la realidad se impone rápidamente. ¿Es posible acostumbrarse a la guerra y a las imágenes y vídeos violentos que se publican en Internet? Tanto Tanya como Maya dicen que "no". "Cada persona que muere, la conozca o no, es como si hubieran matado a un familiar", afirma Maya. Este sentido de comunidad en Ucrania se ha vuelto aún más importante en tiempos de guerra. "Estamos acostumbrados a la pobreza. Estamos acostumbrados a compartir nuestros hogares con muchos miembros de la familia. Siempre hemos tenido que apoyarnos unos a otros, incluso antes de la guerra". Por eso cada muerte la golpea tan fuerte como la anterior. "Sufres y respiras con cada pérdida como si fuera tuya, porque no hay separación entre nosotros como nación y el individuo. Pasamos juntos por este trauma", agrega.

Maya con su perra Bella, que fue salvada por las fuerzas armadas ucranianas después de la liberación de Bucha. Photo provided by Maya.

Pero ese sentimiento de comunidad no es sólo tan amplio como el país. Cada industria, subcultura y escena tiene su propia comunidad muy unida que se ha estrechado en los dos últimos años. Las prioridades han cambiado, y el objetivo ha pasado a ser hacer todo lo posible por conservar tu libertad como individuo, y como país.

"Todo el mundo pone de su parte para defender nuestro país"

No sólo los soldados defienden el país, sino también los civiles. Aunque muchos ucranianos se han apartado de sus pasiones y oficios para alistarse en el ejército. "Durante estos dos años, nuestros problemas y el foco de atención han cambiado. Ahora nos centramos en la primera línea y en apoyarles todo lo que podemos", afirma Maya, que añade que las fuerzas rusas atacan deliberadamente a los civiles.

Ahora nos centramos en la primera línea y en apoyarles todo lo que podemos Maya

Para ella, los civiles son también las personas que se alistaron en el ejército para ayudar a defender su país. "No eligieron luchar; se vieron obligados porque nos han atacado". Por supuesto, tanto Maya como Tanya tienen muchos amigos que actualmente están luchando para defender el país. Estas personas dejan tras de sí un enorme vacío en la comunidad, pero el objetivo es seguir luchando.

"Estamos luchando contra el país más grande del mundo, necesitamos recursos desesperadamente"

Desde el inicio de la guerra a gran escala, los ucranianos han intentado hacer todo lo posible para ayudar y han donado colectivamente 1.000 millones de euros a través de la función "Bankas" de la plataforma en línea Monobank, como informa el Kyiv Post. Esta hucha digital, única en el mundo, sirve como medio seguro para recaudar fondos. En Monobank se publican periódicamente decenas de recaudaciones de fondos para apoyar al ejército, cada una con un objetivo de recaudación específico. Según Oleh Gorokhovsky, cofundador de Monobank, "bankas" tiene un significado inmenso para los voluntarios ucranianos, similar a la importancia de HIMARS para los soldados ucranianos.

PUBLICIDAD

Junto con otras dos amigas, Nastya y Vita, Maya y Tanya decidieron crear su propia organización de ayuda para recaudar fondos, AIDх10, con el fin de contribuir a la compra de los drones y coches que tanto necesitan en el frente. Según el Times, las donaciones han desempeñado un papel fundamental para evitar el colapso de la economía ucraniana hasta el momento. Sin embargo, dado que varios millones de ucranianos han abandonado el país, Maya, Tanya, Nastya y Vita se propusieron poner en marcha una organización en la que también participaran los ucranianos que se vieron obligados a abandonar el país.

Vita, Tanya y Maya. Photo provided by Maya.

"Los ucranianos están cansados y faltos de dinero. A cada ucraniano le resulta difícil donar ahora", explica Tanya, y recalca: "Esta sensación de urgencia, unida a la sensación de que estamos en esto a largo plazo, agota a la gente, por eso queríamos que llegar al extranjero fuera parte integrante de nuestra estrategia de recaudación de fondos, así como de sensibilización. Estamos luchando contra el país más grande del mundo; necesitamos recursos desesperadamente".

Ambos subrayan que la ayuda mencionada en las noticias se queda muy corta y a menudo no llega a los más necesitados. "Vemos a nuestros amigos luchar en primera línea", afirma Maya. La primera línea es extremadamente peligrosa, con equipos como drones y vehículos que se averían con facilidad". Ambos afirman que los soldados necesitan desesperadamente estos recursos, junto con las armas que los voluntarios no pueden permitirse, como armas de largo alcance, minas, por nombrar algunas. Maya subrayó que todo el mundo debe entender que los drones son consumibles, y que los militares utilizan a veces una docena de drones al día para neutralizar sus objetivos. "Nada puede sustituir a las armas que necesitamos, como mencionó Zelenskyy en la Conferencia de Seguridad de Múnich de este año", añadió.

Un cementerio donde los soldados ucranianos caídos son enterrados. Photo provided by Maya

"Nos encantaría invertir nuestro dinero en un futuro mejor y más ecológico y en el medio ambiente, pero en lugar de eso tenemos que gastarlo en defender nuestro país", dijo Maya. "Los drones son tan importantes, pero se rompen con tanta facilidad". La realidad para ella y otros ucranianos es la necesidad de apoyar a los miles de soldados que luchan en el frente. "Nosotros, como civiles, luchamos por conseguir el mayor número de donaciones para ayudar a salvar tantas vidas como podamos", añadió Tanya.

"No quiero irme nunca de Ucrania; quiero vivir aquí"

"No sé cómo será el futuro, es una pregunta difícil", confesó Maya al expresar su temor ante el peor de los escenarios. "No sé qué debo hacer si Kiev o Ucrania acaban ocupadas por Rusia. Sé que no me mantendrán con vida", asegura la activista vinculada a la comunidad LGBTQIA+. La comunidad LGBTQIA+ fue calificada de "organización extremista" y prohibida por el Kremlin el año pasado.

PUBLICIDAD

"Me resulta muy doloroso pensar en ello, pero lo hago muy a menudo". Quiere vivir su vida en Ucrania sin pasar miedo, criar allí a sus futuros hijos y vivir en paz. Sin embargo, Maya no pasa mucho tiempo pensando en el final de la guerra. "Hemos perdido a tanta gente y nos hemos sacrificado tanto que no creo que pueda celebrarlo", añade.

Puesta de sol en Kiev, Maya y Tanya esperan que algún día la vida vuelva a la normalidad en su ciudad. Photos provided by Maya and Tanya.

No hay cifras oficiales sobre cuántos civiles han muerto desde el comienzo de la invasión a gran escala. Las autoridades estadounidenses calculan cerca de medio millón de bajas de guerra.

Hemos perdido a tanta gente y nos hemos sacrificado tanto que no creo que pueda celebrarlo Maya

Apenas hay un ucraniano que no conozca a alguien que haya muerto defendiendo a su país.

Si quieres hacer un donativo a AIDx10, puedes hacerlo aquí.