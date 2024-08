La detención del CEO de Telegram no tiene nada que ver con la Ley de Servicios Digitales comunitaria, dice la Comisión.

La detención de Pavel Durov, fundador y consejero delegado de la aplicación de mensajería Telegram, bajo sospecha de permitir actividades delictivas en su plataforma, no tiene nada que ver con las obligaciones de la compañía en virtud de la Ley de Servicios Digitales de la UE (DSA), ha asegurado este lunes a 'Euronews' un portavoz de la Comisión Europea.

"La persecución penal no figura entre las posibles sanciones por incumplimiento de la DSA. La DSA no define lo que es ilegal ni establece ningún delito penal, por lo que no puede invocarse para efectuar detenciones. Sólo pueden invocarse las leyes nacionales o internacionales que definen un delito penal", declaró el portavoz.

"Estamos siguiendo de cerca los acontecimientos relacionados con Telegram y estamos dispuestos a cooperar con las autoridades francesas si fuera pertinente", añadió la Comisión Europea.

¿Por qué han detenido al CEO de Telegram?

Durov, de origen ruso, fue detenido el sábado por la noche tras llegar en su avión privado al aeropuerto de Le Bourget, a las afueras de París. Francia lo detuvo alegando que la falta de moderadores en Telegram permitía actividades delictivas, como el tráfico de drogas y las redes de pedofilia.

Telegram se ha convertido en una plataforma popular para la venta de drogas duras debido a su mensajería cifrada de extremo a extremo, que dificulta a las autoridades policiales el control de las actividades de los vendedores. La Policía de países como Lituania, Alemania y los Países Bajos han declarado en los últimos meses que han observado un aumento del tráfico de drogas en línea.

Telegram afirma que se respetan la DSA y otras leyes de la UE

A pesar de superar los 900 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, la aplicación declaró en febrero que tiene 41 millones de usuarios mensuales de media en la UE.

Si supera el umbral de 45 millones de usuarios al mes, se considerará una plataforma en línea muy grande (VLOP) en virtud de la DSA y se enfrentará a unos requisitos de transparencia más estrictos.

Como plataforma más pequeña, tiene que aplicar medidas como mecanismos de reclamación y resolución de conflictos, impedir que los infractores reincidentes suban contenidos ilegales y aplicar medidas de transparencia con arreglo a la normativa de la UE.

La respuesta de Telegram

Telegram dijo en una respuesta publicada el domingo que "acata las leyes de la UE, incluida la Ley de Servicios Digitales: su moderación está dentro de los estándares de la industria y mejora constantemente".

"Es absurdo afirmar que una plataforma o su propietario son responsables del abuso de la misma", dice el comunicado. Bélgica es el país que investiga a Telegram. El regulador nacional de telecomunicaciones BIPT tiene la tarea de supervisar el cumplimiento de la DSA por parte de la plataforma hasta que se convierta en VLOP.

Un portavoz del BIPT declaró a 'Euronews' que "el BIPT no es ni una autoridad policial ni una autoridad judicial y, por lo tanto, no participó en la investigación penal de las autoridades francesas".

Sin embargo, la designación formal de la BIPT como regulador del país está aún pendiente de aprobación parlamentaria, debido al cambio de gobierno tras las elecciones belgas de junio. La Comisión abrió en julio un procedimiento de infracción contra Bélgica por no habilitar un regulador.

Además de la DSA, se aplican otras leyes, como el reglamento para hacer frente a la difusión de contenidos terroristas en línea. Desde junio de 2022, las plataformas que ofrecen servicios en la UE deben retirar los contenidos terroristas en la hora siguiente a su identificación.