Por Fay Doulgkeri

El gobernador de Ática mantiene una tenaz lucha para hacer segura su región, luchando contra los obstáculos burocráticos y la falta de financiación.

Los trabajos de limpieza de los arroyos de Ática que amenazan varias zonas con inundaciones están en pleno apogeo. "El blindaje antiinundaciones del Ática es una prioridad absoluta", declaró el gobernador de Ática, Nikos Hardalias, durante una visita sobre el terreno en el este de Ática.

Hardalias expresó su preocupación por la preparación de la región ante las inundaciones de cara a la temporada invernal. Anteriormente, la zona había sufrido graves daños a causa de un enorme incendio forestal que alcanzó los suburbios del norte de Atenas en agosto. En sus declaraciones, Hardalias reconoció los progresos realizados, pero admitió que el Ática aún "no está fortificada" contra posibles riesgos de inundación:

Los proyectos sin dinero no existen Nikos Hardalias Gobernador de Ática

"Estamos librando la batalla de lo obvio. En otras palabras, destacamos cuestiones que ya deberían estar resueltas. Debería haber limpiezas periódicas, estamos intentando racionalizar este procedimiento, poner un poco de orden. Nuestro gran problema es el de los solapamientos. Es decir, hay arroyos que limpiamos nosotros, arroyos que limpia el Ministerio, arroyos que limpian los municipios. Te das cuenta de que todo esto crea muchos problemas".

El retraso de proyectos importantes en la administración local por culpa de la burocracia o la falta de recursos es un fenómeno habitual. Nikos Hardalias ha declarado que la gestión metropolitana de los proyectos de prevención es la única solución para la protección del Ática, y ha presentado una propuesta concreta al respecto:

''La parte de la propuesta que se refiere a cómo debemos autorizar estos proyectos avanza paso a paso, para que no perdamos un tiempo valioso. Se han dado algunos pasos importantes, pero es necesaria una revisión exhaustiva de las herramientas legales que se nos han dado, especialmente las financieras. Porque los proyectos sin dinero no existen. Los Gobiernos nos transfieren alegremente las responsabilidades, pero deben complementarlas con los recursos necesarios. Sin dinero no podemos ejecutar proyectos''.

Hasta ahora, los servicios de la región del Ática han limpiado 19 arroyos, con una extensión aproximada de 10,4 kilómetros, y para finales de octubre pretenden limpiar otros 20,9 kilómetros en 19 arroyos más.