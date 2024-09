Ucrania ha atacado tres depósitos de armas en Rusia en cuatro días, destruyendo decenas de miles de toneladas de munición.

PUBLICIDAD

La semana pasada, Ucrania atacó tres depósitos de municiones rusos en cuatro días, todos ellos utilizando armas de fabricación nacional. En general, se considera que estos ataques demuestran la capacidad de Kiev para atacar objetivos en el interior de Rusia, y ahora están pidiendo a los aliados occidentales que levanten sus restricciones sobre el uso de misiles, exponiendo también las supuestas "líneas rojas" de Moscú.

El miércoles pasado, Ucrania atacó el depósito de Toropets, en la región rusa de Tver. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Estonia declaró que el ataque hizo estallar 30.000 toneladas de municiones de diversos tipos, señalando que el tamaño de la explosión equivalía a hacer estallar simultáneamente 750.000 proyectiles de artillería.

Esto significa que los ataques destruyeron suficiente munición como para afectar a las operaciones rusas en los próximos meses, según estimó el Instituto para el Estudio de la Guerra. El Ministerio de Defensa británico hizo pública su propia evaluación, añadiendo que el depósito de Toropets es uno de los más importantes de Rusia. Renovado en 2018, apoyó directamente las operaciones de Moscú en Ucrania.

En su informe del fin de semana, el Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo que las recientes mejoras en el lugar habían sido impulsadas por el almacenamiento previamente deficiente de material explosivo envejecido, lo que llevó a una serie de explosiones en varios depósitos. Pero dado que la explosión de Toropets provocó el equivalente a un terremoto leve, es muy probable que el mal almacenamiento de municiones provocara una reacción en cadena de detonaciones en cascada dentro del sistema de búnkeres.

Posteriormente, el sábado, las fuerzas de Kiev atacaron el depósito de Oktyabrsky, a unos 16 kilómetros al sur de Toropets, y otro en Tikhoretsk, en la región de Krasnodar. El Estado Mayor ucraniano informó de que el arsenal de Tikhoretsk contenía al menos 2.000 toneladas de munición, incluidas armas suministradas por Corea del Norte, en el momento del ataque.

Kiev afirmó que es uno de los tres mayores depósitos de munición de Rusia y "una de las instalaciones de almacenamiento clave en el sistema logístico del Ejército ruso". El 'think tank' estadounidense Center for Strategic and International Studies afirmó en febrero que Tikhoretsk era uno de los varios depósitos de municiones rusos que se habían ampliado para almacenar municiones más cerca del frente.

¿Qué utilizó Ucrania para atacar los depósitos de armas rusos?

En su discurso vespertino, el presidente Volodímir Zelenski admitió que Ucrania utilizó armas de producción nacional. "Otro arsenal en Rusia ha sido dañado, y era un arsenal importante para el ocupante", dijo. "El Servicio de Seguridad de Ucrania también ha hecho un buen trabajo en otro arsenal de las tropas rusas. Se trataba de depósitos de misiles tácticos rusos y bombas aéreas guiadas, todo lo que Rusia utiliza para aterrorizar nuestras ciudades, nuestras posiciones." Zelenski no especificó el tipo de arma utilizada por Ucrania.

Rusia reaccionó al ataque diciendo que los drones ucranianos habían sido interceptados. El gobernador de la región de Krasnodar dijo que los restos de un avión no tripulado habían provocado un incendio, que "se extendió a objetos explosivos" y causó detonaciones. Los habitantes de las inmediaciones fueron evacuados.

El lunes, el ministro de Defensa ucraniano declaró que Kiev había destruido o dañado más de 200 instalaciones militares en Rusia durante el último año utilizando la llamada tecnología de 'enjambre de drones'. "Hoy en día, los drones ucranianos vuelan más de 1.000 kilómetros y llegan hasta Murmansk y la región del Volga, destruyendo refinerías de petróleo y aeródromos rusos", explicó Rustem Umierov.

La estrategia ucraniana con vehículos aéreos no tripulados, especialmente cuando se lanzan en territorio ruso, también pretende demostrar a los aliados occidentales de Kiev que su preocupación por las escaladas es bastante exagerada desde el punto de vista de Kiev, incluidas las amenazas del Kremlin de una guerra total con la OTAN como respuesta. Ucrania ya ha cruzado esas líneas rojas en numerosas ocasiones, por ejemplo destruyendo parcialmente la flota rusa del Mar Negro.