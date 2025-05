PUBLICIDAD

Mientras aumentan los conflictos armados por todo el mundo, la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha expresado su preocupación por la magnitud de la destrucción global y el debilitamiento del Derecho internacional humanitario. "El número de conflictos es hoy mayor que en las décadas anteriores, con una intensidad y un nivel de destrucción nunca vistos", ha declarado Mirjana Spoljaric en el Foro Humanitario Europeo 2025, celebrado esta semana en Bruselas. "La situación humanitaria actual en todo el mundo se está deteriorando y es muy urgente que revirtamos esa tendencia".

La Academia del Derecho Internacional humanitario y Derechos Humanos de Ginebra supervisa actualmente más de 110 conflictos armados en los que están implicados al menos 55 Estados y más de 70 actores armados no estatales. Oriente Próximo y el Magreb son las regiones más afectadas, con más de 45 conflictos armados que tienen lugar actualmente en la zona. Según la Comisión Europea, se espera que más de 300 millones de personas necesiten ayuda humanitaria en 2025.

Spoljaric ha relatado cómo fue testigo durante sus recientes viajes a Chad y Gaza de los niveles de destrucción resultantes de las incursiones de la última década, los cuales han transformado por completo a estos territorios. "Ha aumentado la permisividad con respecto a la destrucción de infraestructuras civiles, los servicios sanitarios y los sistemas de abastecimiento de agua", ha afirmado. Spoljaric también ha citado a Sudán, Ucrania y Gaza como ejemplos en los que el Derecho humanitario se interpreta "de forma laxa".

La comisaria europea Hadja Lahbib también ha pedido durante el Foro un compromiso político renovado para reforzar la diplomacia humanitaria, y ha instado a presionar a todas las partes en el conflicto de Gaza para que "respeten el Derecho internacional humanitario, que se viola flagrantemente".

Para la presidenta del CICR, uno de los principales factores de esta erosión es la negligencia y "una actitud relajada", ha expresado. "Cuando se ven violaciones del Derecho internacional humanitario intentas buscar excusas de por qué no es una violación o piensas que esto está lejos, que no me concierne", ha añadido, "pero con 120 conflictos y un mundo globalizado, cada vez que aceptas y toleras una violación flagrante [del Derecho internacional], envías la señal de que eso está bien, de que está permitido hacerlo y entonces es cuestión de tiempo hasta que llegue a la puerta de tu casa".

A menos fondos, menor capacidad de actuación

La presidenta ha señalado que el sector humanitario se enfrenta a recortes presupuestarios sin precedentes tras la decisión de Estados Unidos de interrumpir su financiación para la cooperación y el desarrollo exterior a principios de año. Si la financiación sigue disminuyendo, Spoljaric ha asegurado que el CICR se verá obligado a reducir su presencia sobre el terreno. "No podemos inventar dinero nuevo, así que prestaremos menos servicios", ha dicho.

La UE sigue siendo uno de los principales donantes y socios del CICR y el primer donante mundial de ayuda humanitaria, habiendo aumentado su presupuesto humanitario inicial para 2025 de 1.900 millones de euros a 2.300 millones, según Spoljaric. "Para nosotros, la UE es importante desde el punto de vista financiero, por supuesto, pero aún más desde el punto de vista político y, sin duda, como convocante y facilitadora del acceso humanitario", ha afirmado la presidenta del CICR.

En la actualidad, el mayor programa del CICR está en Ucrania, donde tienen a más de 700 personas trabajando. "No sé cuánto tiempo seguirá siendo nuestro mayor programa, dadas las diferentes necesidades en las distintas regiones, pero es histórico tener una misión tan amplia en una situación de conflicto", ha dicho Spoljaric. La organización se ha enfrentado a críticas por su "insuficiente" implicación en el conflicto, especialmente en relación con su historial de visitas a prisioneros de guerra. Spoljaric afirma que el CICR mantiene un contacto constante con la Cruz Roja ucraniana y las autoridades locales. La dirigente ha reconocido que obtener acceso a los prisioneros de guerra es siempre una negociación compleja con las partes implicadas en el conflicto. "Hemos podido visitar a miles de detenidos (...) pero sigue habiendo un enorme vacío de miles de personas que no hemos visitado y que no sabemos dónde están, en su mayor parte", concluye.