Alemania fue en su día líder del mercado mundial. Hoy, la nación industrializada es considerada el "enfermo de Europa". El país está en recesión por tercer año consecutivo. Los expertos económicos predicen un crecimiento cero para este año. El declive es dramático en las cifras. El año pasado, casi 200.000 empresas cerraron sus puertas, según un estudio de Creditreform. La cifra más alta desde 2011.

Y las cifras seguirán cayendo en picado en 2025. En abril se registró un nuevo máximo de insolvencias. Según el Instituto Leibniz, se registraron 1.626 insolvencias de empresas, un 21% más que en abril de 2024, superando incluso las cifras de la crisis financiera de 2008.

"Solo quedan meses para salvar la industria"

Los elevados precios de la electricidad, en particular, están causando problemas a la industria. Algunos gigantes siderúrgicos están teniendo que cerrar temporalmente su producción en un solo día para proteger a su empresa de daños financieros.

La industria automovilística alemana está sumida en una profunda crisis.

Mientras tanto, otras empresas están trasladando su producción a Europa del Este, o incluso a China. Entretanto, industrias enteras están amenazadas. La primera de ellas es la industria del automóvil: VW, Mercedes y BMW están recortando miles de puestos de trabajo. El 'Made in Germany' se ha vuelto demasiado caro.

El conocido economista Daniel Stelter advierte en una entrevista con 'Euronews': "Ahora solo tenemos 24 meses para salvar a las industrias intensivas en energía". Las pérdidas sufridas por las empresas industriales hasta la fecha ya no tienen marcha atrás.

Daniel Stelter es uno de los economistas más influyentes de Alemania.

"La política de Katherina Reiche es la continuación de la de Habeck"

La ministra de Economía, Katherina Reiche (CDU), ha reconocido correctamente el problema de los costes energéticos de Alemania. Está a favor de la seguridad energética y de bajar los precios de la electricidad. Por eso quiere subvencionar la electricidad industrial, por ejemplo. Sin embargo, la UE amenaza con no aceptarlo.

Reiche también quiere nuevas centrales de gas como solución al problema, pero el precio del gas también es más alto que nunca. ¿Ha dado hasta ahora la ministra con la receta adecuada para salvar la economía alemana?

Daniel Stelter expone que Reiche está dando el paso correcto. "Cuando el viento no sopla y el sol no brilla, necesitamos un suministro seguro. Ahora que hemos apagado las centrales nucleares y queremos apagar también el carbón, lo único que nos queda son las centrales de gas". Solo con las energías renovables "no funcionará", dice.

La nueva ministra de Economía alemana apuesta por las centrales eléctricas de gas para el suministro energético y por subvenciones a la electricidad para la industria.

Sin embargo, las medidas de Reiche aún no han sido suficientes para reactivar la economía y que Alemania siga siendo una nación industrial: "Quien crea que las energías renovables en combinación con las centrales de gas conducirán a una electricidad barata, vive en un mundo de ensueño", declaró el economista a 'Euronews'.

Stelter añadió: "Mucha gente solo se fija en los costes de las células solares y los aerogeneradores. Solo cuando sopla el viento y brilla el sol es favorable. En realidad, hay que incluir los costes del sistema, como el almacenamiento y las baterías: ¡entonces las energías renovables son las más caras!".

Daniel Stelter cree que Alemania debe dar marcha atrás en el abandono de la energía nuclear.

Por eso, "la política de la señora Reiche -tal y como está planteada hoy- es en realidad la continuación de la política de Robert Habeck" y no es adecuada para "abastecer de energía de forma sostenible y barata a un país industrializado", prosigue el experto económico.

Stelter pide que se cancele el abandono de la energía nuclear

En lugar de las centrales de gas, las centrales nucleares serían la mejor solución, afirma Stelter. "Si me preguntan personalmente mi opinión, por supuesto que no habría eliminado la energía nuclear de la misma manera. Y ahora haría todo lo que estuviera en mi mano para invertir la eliminación progresiva de la energía nuclear reactivando las viejas centrales nucleares".

La central nuclear de Grafenrheinfeld, que estaba fuera de servicio, fue demolida en 2024.

Experto en energía: "El gas es demasiado caro"

El experto en energía Björn Peters tiene una opinión aún más crítica. Acaba de lanzar al mercado su nuevo libro titulado 'Fin de la transición energética'. En él sostiene que la economía debe atreverse a ser más realista desde el punto de vista ecológico.

"No se puede reducir el precio de la electricidad solo con centrales de gas. Su funcionamiento es muy caro. El gas es caro. Además, hay que añadir los costes del CO2. Eso significaría que a largo plazo tendríamos precios de producción de entre 15 y 20 céntimos por kilovatio hora", dice Peters. Es demasiado caro. "Eso nos haría poco competitivos".

El experto en energía Björn Peters, en conversación con 'Euronews'.

En su lugar, hay que ampliar rápidamente la oferta. "Esto consiste en recuperar las centrales nucleares, la producción nacional de gas natural y la captura y almacenamiento de carbono (CAC), que es la captura de CO2 de las centrales de carbón. Tenemos carbón suficiente para 200 años. Sería en interés de la seguridad nacional seguir usando carbón, pero con los filtros adecuados".

Centrales nucleares como Brokdorf y Emsland podrían reactivarse en 2026. También hay otras seis centrales nucleares que podrían ser reactivadas. El proceso podría prolongarse hasta la década de 2030.

Contrarios a las subvenciones

Las consecuencias de la anterior "mala política energética no deben ser subvencionadas", advierte Peters. "Por supuesto que eso no funcionará". Stelters también subraya: "Los políticos se centran en resolver la crisis industrial mediante subvenciones, es decir, con menos impuestos y subvenciones estatales. Eso no tiene sentido. El principio es que cuanto mayor sea la oferta, mejor".

El experto en energía Björn Peters en conversación con la corresponsal de 'Euronews' Zara Riffler.

No obstante, el físico es optimista sobre sus expectativas respecto a la nueva ministra de Economía. Reiche quiere "hacer balance en serio", es decir, hacer balance de la economía. "En los últimos días hemos hablado con algunos representantes del Gobierno. Y parece que al menos están reflexionando sobre la cuestión nuclear", añade Peters.