Mezclarse con la multitud ya no basta para pasar desapercibido. Los avances de la inteligencia artificial en el reconocimiento facial permiten identificar casi a cualquier persona en la calle.

La televisión pública francesa France Television lo ha demostrado en pleno París. Un especialista en reconocimiento facial toma un par de fotografías a una joven y las introduce en una web de pago, que en apenas 20 segundos identifica a la chica.

"Viene de Lyon y está registrada en páginas web de niñeras", detalla Anis Ayan, ingeniero en inteligencia artificial.

Anis Ayan se acerca a la chica y a su acompañante para cotejar con ellos la información obtenida. Todos los datos son exactos. La pareja no oculta su asombro.

"Da un poco de miedo", afirma una joven reconocida en menos de 20 segundos

"Da un poco de miedo -afirma la joven-. _Que una persona así, que no conoces, se acerque y diga tu nombre y tu apellido. Sobre todo porque no somos de aquí y, aún así, consigue encontrarnos en otra ciudad. No soy del tipo de persona que pone fotos en internet para que me encuentren así. Es un poco sorprendente". _

La Unión Europea permite a los ciudadanos exigir la retirada de su imagen de las páginas de Internet, pero es más complicado de lo que parece

"Si se trata de una página web fraudulenta o con sede en un paraíso fiscal, será difícil conseguir la retirada. En este caso, se puede acudir a los motores de búsqueda y enviarles una solicitud invocando el derecho al olvido. En estos casos, son los buscadores los que procederán a la supresión de sus resultados de búsqueda", explica Etienne Deshoulieres, abogado especializado en nuevas tecnologías.

En muchas ciudades de China, las cámaras de vigilancia permiten la identificación casi inmediata de las personas.

Pese a la polémica que se ha generado, París también quiere instalar este tipo de cámaras para mejorar la seguridad durante los Juegos Olímpicos de 2024.