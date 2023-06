Por Euronews

Tras 7 años de trabajo, Apple busca plantar cara a otros gigantes tecnológicos como Microsoft o Meta.

Apple presenta Vision Pro, sus gafas de realidad mixta. Cuestan 3.500 dólares (casi 3.300 euros) y estarán disponibles a principios del año que viene en Estados Unidos. Con este dispositivo, Apple aspira a revolucionar el sector y plantar cara a los de otros gigantes tecnológicos como Microsoft o Meta. El aparato se controla con los ojos y con las manos. El anuncio llega apenas cuatro días después de que Meta presentara sus nuevas gafas de realidad mixta, las Meta Quest 3.

Carolina Milanesi, fundadora de "The Heart of Tech", afirma: "Definitivamente no es barato. Quiero decir, tres mil quinientos dólares es algo que creo que los primeros en adoptarlo podrán permitirse. Pero entonces volvemos a lo que este dispositivo va a ser para ti. Si empiezas a pensar que va a ser tu televisión. Va a ser tu monitor. Va a ser tu ordenador. Este es un dispositivo independiente".

La tecnología de realidad mixta combina elementos de la realidad virtual y la realidad aumentada para crear experiencias inmersivas en las que objetos virtuales interactivos se integran en el entorno real.

Pueden utilizarse, según la compañía, para disfrutar de películas, videojuegos o hacer videollamadas de una forma “revolucionaria y mágica”. También para mantener videollamadas de FaceTime, en las que aparecen varias cabezas flotando en el espacio. Tras 7 años de trabajo, el desafío de apple será llegar al público de masas