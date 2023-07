Se calcula que en Europa hay muchas más chicas adolescentes deprimidas que chicos. Pero, ¿es la dificultad general de los chicos para comunicar sus sentimientos lo que lleva a los expertos a subestimar la profundidad del problema?

Se calcula que unos 9 millones de jóvenes de entre 10 y 19 años padecen depresión en Europa, según los datos más recientes de 2021, antes de que los expertos pudieran evaluar todo el impacto de la pandemia que rompe las redes que normalmente unen a niños y adolescentes, como escuelas, deportes y clubes sociales.

Desde entonces, los expertos creen que el número de niños y adolescentes que sufren depresión ha aumentado. "El problema se ha agravado desde 2010 hasta ahora", declaró a Euronews Ian Goodyer, catedrático de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Universidad de Cambridge (Reino Unido).

"Si fueras y preguntaras a 100 adolescentes si han estado clínicamente deprimidos en los últimos seis meses, entre seis y diez dirían que sí en este momento".

Las cifras hablan de una emergencia sanitaria que es peligroso ignorar: el suicidio es la segunda causa de muerte entre los adolescentes en Europa, según la OMS, y la depresión se considera uno de los principales factores de comportamiento suicida.

Por eso es especialmente importante entender de dónde viene esta epidemia de depresión entre los adultos jóvenes en Europa, y comprender cómo reconocer los signos reveladores de su impacto en niños y adolescentes. Esto es especialmente difícil cuando se trata de chicos.

Oficialmente, los datos muestran que las tasas de depresión son más elevadas entre las chicas, y a menudo se atribuye este desequilibrio al impacto negativo de estar expuestas a cánones de belleza imposibles en las redes sociales y a la presión para encajar en las asfixiantes expectativas de la sociedad sobre el aspecto y el comportamiento de las mujeres. Además de eso, la violencia contra las mujeres y la hostilidad hacia los derechos de las mujeres podrían contribuir a los sentimientos de desesperación y desesperanza entre las niñas.

Según datos de la OCDE de 2018, el 10% de los niños y el 14% de las niñas de 11 años de 28 países europeos dijeron sentirse bajos más de una vez a la semana, en promedio. A medida que crecían, las diferencias entre los dos géneros aumentaban, ya que el 29% de las niñas declaraban sentirse bajas, frente al 13% de los niños.

También se estima que la depresión de las chicas es más grave que la de los chicos. Pero los expertos creen que identificar la depresión en los chicos podría ser más difícil que en las chicas, lo que hace que el problema esté muy poco representado.

"No entendemos por qué, podría tratarse de un problema de medición relacionado con la forma en que preguntamos a los chicos sobre la depresión", afirma Goodyer. "O puede que haya características diferentes en la depresión leve de los varones que aún no comprendemos realmente".

Un factor clave podría ser el sexismo. Entre los niños menores de 13 años, no hay sexismo ni diferencias de sexo, dijo Goodyer, y añadió que es muy poco común en los niños pequeños. Cuando se pregunta a los adolescentes de entre 12 y 19 años sobre la depresión, las chicas la experimentan de forma más severa.

"Si se siguiera midiendo la depresión entre los 19 y los 30 años, probablemente habría más chicos, más varones en la ecuación", asegura Goodyear: "es bastante complicado, y no estoy seguro de que podamos ofrecer al público una comprensión realmente buena de lo que significa realmente esta diferencia de sexo".

¿Cómo experimentan la depresión los chicos?

Como a los chicos se les hace creer que llorar cuando se sienten mal es un signo de debilidad, muchos se enfadan o se muestran irritados cuando en realidad están tristes. Por las mismas razones, los hombres jóvenes, al igual que los adultos, son más propensos a buscar ayuda cuando experimentan angustia emocional.

Pero las adolescentes tienen las mismas probabilidades de mostrarse irritables y enfadadas cuando están deprimidas, afirma Goodyer, quien añade que tratar la depresión de forma diferente, según el sexo, no es útil ni beneficioso. "La respuesta a la diferencia de sexo en la presentación no tiene ningún impacto en el riesgo de suicidio o de autolesiones no suicidas", afirma Goodyear.

Pero hay algo que explorar en la forma de detectar la depresión en los adolescentes.

"La depresión de los adolescentes tiende a presentarse con más variación en los estados de ánimo que la depresión de los adultos", afirma Goodyer. "Si nos fijamos en el estado de ánimo de los adolescentes de 11 a 19 años, suelen estar más irritables y a menudo bastante enfadados, y eso no se ve tanto en los adultos".

Pero es cierto que en los chicos, según Goodyear, "la irritabilidad está presente y quizá eso haya enmascarado los rasgos depresivos". Lo más probable, añadió el psiquiatra, es que cuando la gente vea a un chico irritable, piense que es normal, mientras que un adulto que vea a una chica irritable probablemente se pregunte cuál es el problema con ella, debido a los prejuicios que tenemos".

¿Necesitamos un nuevo enfoque del problema?

Quizá necesitemos una nueva forma de hablar de los sentimientos y la depresión con los chicos, sugiere Goodyer, que asegura que los expertos deberían realizar tantas entrevistas profesionales y prácticas con chicos como fuera posible para aprender las habilidades necesarias para comprenderlos.

"Los chicos son menos capaces de enunciar y hablar de sus limitaciones internas", afirma Goodyer. "Por eso se necesitan personas que sepan hablar con los chicos y que no se dejen llevar por una presentación agresiva e irritable. Y esa es una habilidad bastante crítica que hay que aprender".

Para Goodyer, los esfuerzos para atajar la depresión adolescente entre los jóvenes deben centrarse en la detección precoz. Es algo en lo que se está trabajando, "pero pasará algún tiempo antes de que sepamos qué es lo mejor que podemos hacer", dijo.

"Lo siguiente que debería ser es un mejor tratamiento para los jóvenes deprimidos. Quiero decir, la disponibilidad de tratamiento en este momento es terrible, y la mayoría de los servicios de salud mental infantil en Europa se han reducido debido simplemente a cambios generales en los ingresos y porque ha habido una reducción en algunos países, particularmente en el Reino Unido, en el número de personas disponibles para tratar a los adolescentes deprimidos, lo cual es una gran fuente de preocupación."

Según Goodyer, "la salud mental de los jóvenes no ha sido una prioridad en ningún país europeo en absoluto", y debe serlo.

El tema de la mala salud mental de niños y adolescentes ha llegado a la opinión pública, afirma el experto, pero "hay una gran brecha entre la mejora de la percepción pública y las pruebas científicas disponibles para que los responsables políticos las tengan en cuenta, y con el gasto del dinero en salud mental de los adolescentes para mejorar las cosas para ellos porque eso, por supuesto, mejorará la salud mental en el futuro".

Los avances en este campo son lentos, según Goodyer, y aún queda mucho por averiguar sobre el impacto de la depresión en los adolescentes cuando se convierten en adultos.

"Las consecuencias a largo plazo de los adolescentes que no reciben tratamiento son muy malas", asegura. "Se convierten en enfermos mentales. Tienen malos antecedentes laborales y peores relaciones sociales en su vida posterior. Así que no es una cuestión trivial intentar mejorar la disponibilidad de tratamiento de salud mental para los jóvenes. Es un asunto serio".