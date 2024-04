He aquí un vistazo a algunos de los esfuerzos en Europa para combatir la desinformación y a lo que los votantes deben prestar atención antes de la votación de junio.

PUBLICIDAD

Crece la preocupación por el contenido generado por la desinformación y la inteligencia artificial (IA) antes de las elecciones de la UE de junio.

La Comisión Europea publicó en marzo medidas recomendadas para las plataformas digitales con más de 45 millones de usuarios en la UE al mes "a fin de mitigar los riesgos sistémicos en línea que pueden afectar a la integridad de las elecciones".

Además, muchas plataformas se comprometieron a aplicar el Código de prácticas sobre desinformación de la UE "para abordar tanto la desinformación como la desinformación en todos sus servicios", afirmó un portavoz de la Comisión.

Esperamos que las principales narrativas de desinformación tengan matices muy nacionales y locales. Tommaso Canetta Subdirector de verificación de datos del Observatorio Europeo de Medios Digitales

Los expertos que estudiaron las elecciones anteriores en los países europeos señalaron que la desinformación puede adoptar varias formas y que las narrativas principales se centran en el cambio climático, la inmigración y el apoyo a Ucrania.

"Teniendo en cuenta la naturaleza tan específica de las elecciones de la UE, creemos que la situación se desglosará a nivel nacional en la mayoría de los casos", dijo a 'Euronews Next' Tommaso Canetta, subdirector de verificación de datos del Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO).

"Por lo tanto, esperamos que las principales narrativas de desinformación tengan matices muy nacionales y locales".

Roberta Schmid, editora gerente para Alemania y Austria de la empresa estadounidense NewsGuard, que califica sitios de noticias, está de acuerdo en que es probable que se difundan afirmaciones falsas sobre los refugiados ucranianos y las políticas de cambio climático.

También observó que "muchas de las afirmaciones falsas son personales, lo que significa que muchas de ellas se refieren a políticos específicos". Los verificadores de datos se fijan en "el nivel de riesgo", pero también en "cuánto se extiende una reclamación" para elegir las que van a desmentir.

El audio de 'Deepfake' es la principal preocupación en lo que respecta a la desinformación de la IA

En cuanto a la IA, Schmid afirma que es "un riesgo adicional al que ya existía".

"Los 'deepfakes' existen desde hace bastante tiempo. La gran diferencia es que están mejorando cada vez más. Y sobre todo ahora hay 'deepfakes' de voz que son realmente convincentes", dijo.

Canetta añade que, si bien la IA generativa ha dado un salto técnico en los últimos meses, las imágenes y los vídeos generados por la IA todavía no son lo suficientemente buenos como para ofrecer resultados totalmente realistas.

Sin embargo, el audio generado por la IA puede parecer real debido a la falta de pistas visuales. "Para el usuario promedio es un problema detectar el origen artificial del contenido", dijo Canetta.

Durante las elecciones eslovacas de 2023, Michal Šimečka, líder del partido progresista, fue víctima de una campaña de desinformación con una grabación falsa en la que hablaba con un periodista sobre la manipulación de votos, según varios informes.

"Esto es complicado, porque para desacreditar este tipo de contenido se necesita tiempo. Por lo tanto, puede ser potencialmente perjudicial para las elecciones", añadió Canetta.

La mayoría de los partidos políticos europeos han firmado un código de conducta para las elecciones en el que se comprometen a "abstenerse de producir, usar o difundir contenido engañoso".

El Código de buenas prácticas sobre la desinformación también afirma que los signatarios se comprometen a abordar cuestiones como las "falsificaciones profundas y maliciosas". Sin embargo, actualmente no existe un sistema infalible para detectarlas.

Los expertos también han advertido que los usuarios no deben confiar en los chatbots de inteligencia artificial, que son susceptibles a las "alucinaciones" y pueden comunicar información falsa de una manera muy realista.

Uno de los fenómenos alimentados por la inteligencia artificial que suscita cada vez más preocupación es la creación de imágenes falsas pornográficas que se utilizan como armas contra las candidatas.

PUBLICIDAD

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, fue una de las víctimas y está solicitando 100.000 euros en concepto de daños y perjuicios, informó la BBC.

Una plétora de herramientas para combatir la desinformación en las plataformas sociales

La Comisión Europea organizó una "prueba de resistencia" el 24 de abril, invitando a todas las plataformas y motores de búsqueda más grandes.

"Los participantes analizarán escenarios en los que podrían utilizarse múltiples instrumentos y mecanismos para abordar los incidentes, como una campaña de desinformación destinada a socavar las elecciones", dijo un portavoz a 'Euronews Next'.

"El ejercicio servirá para que todos los participantes expliquen sus planes, procedimientos y políticas", añadió.

PUBLICIDAD

Tras sufrir un escrutinio cada vez mayor tras los escándalos anteriores, varias plataformas de redes sociales han tomado varias medidas para aumentar la vigilancia de la desinformación.

TikTok, propiedad de la empresa china Bytedance, creó un centro electoral en línea de la UE, y añadió que el 30% de los eurodiputados estaban presentes en la plataforma.

"Trabajamos con 15 organizaciones de verificación de datos de todo el mundo que admiten más de 40 idiomas", dijo la empresa a 'Euronews Next', añadiendo que los vídeos con "contenido no verificado" estaban marcados para los usuarios y no aparecían en la sección "Para ti".

Semanas después del anuncio de TikTok, Meta también dijo que estaba creando su propio centro de operaciones para las elecciones "con el fin de identificar posibles amenazas y adoptar medidas de mitigación en tiempo real".

En otra declaración, la empresa matriz de Facebook dijo que tenía previsto empezar a etiquetar el contenido generado por IA en mayo de 2024.

PUBLICIDAD

Google también creó su grupo de trabajo contra la desinformación Jigsaw y se está preparando para lanzar una campaña en cinco países de la UE, según Reuters. La empresa también comenzó a imponer restricciones a las consultas relacionadas con las elecciones que se le hacíana su chatbot basado en inteligencia artificial 'Gemini'.

La plataforma de redes sociales X, anteriormente Twitter, no ha hecho ningún anuncio "relacionado con las elecciones". Las empresas se enfrentan a multas de hasta el seis por ciento de sus ingresos globales anuales si no cumplen con la Ley de Servicios Digitales (DSA), que exige que las plataformas mitiguen la manipulación electoral.

Los expertos dicen que los votantes deben ser cautelosos. Es importante comprobar la fuente de la información que se comparte, especialmente porque se pueden crear sitios web que imiten a los medios de comunicación confiables, dijo Schmid.

"Piensa antes de compartir, consulta la fuente del contenido que estás a punto de compartir, lee lo que dicen otras fuentes, los medios tradicionales, aunque a veces difundan información errónea, siguen siendo la fuente de información más fiable", añadió Canetta.

"Alimenta un sano escepticismo sin caer en la trampa de no creer nada de lo que ves. Debe haber un camino correcto en el medio".