Por Euronews con AP

Dick Schoof, nuevo primer ministro de los Países Bajos, fue jefe de los servicios de inteligencia del país antes de encabezar el nuevo gobierno tecnócrata.

PUBLICIDAD

Dick Schoof, el nuevo primer ministro neerlandés, ha prohibido los teléfonos móviles y otros dispositivos en las reuniones semanales de su gabinete, en una medida destinada a hacer frente al posible riesgo de escuchas digitales por parte de espías.

"La amenaza del espionaje es eterna. Los dispositivos electrónicos, un teléfono, un iPad, son todos pequeños micrófonos y los países están interesados en la toma de decisiones también en Holanda y uno quiere evitarlo. Es una medida muy simple: todos los teléfonos en una caja fuerte", dijo Schoof, ex jefe de la agencia nacional de inteligencia, a los periodistas el viernes.

Los teléfonos no estaban prohibidos bajo el mandato del predecesor de Schoof, Mark Rutte, que abandonó la política holandesa tras las elecciones generales de noviembre, ganadas por el Partido por la Libertad (PVV), de derecha radical, liderado por Geert Wilders.

Schoof, cuyo gobierno tecnócrata entró en funciones en julio, dijo que estaba adoptando un enfoque diferente basado en su antiguo trabajo en la comunidad de inteligencia.

"Una medida completamente natural"

"Quizá yo tenga un poco más de experiencia con ese tipo de cosas", dijo. "Así que para mí fue una medida completamente natural. Y me pareció que todos los miembros del gabinete estuvieron de acuerdo inmediatamente".

Erik Akerboom, actual jefe del Servicio General de Inteligencia y Seguridad que Schoof dirigió en su día, advirtió el año pasado del espionaje de China a Países Bajos y, en particular, a su sector tecnológico. "Vemos que cada día intentan robárselo a los Países Bajos", declaró Akerboom a The Associated Press.

El Gobierno de Schoof está celebrando una serie de reuniones para elaborar un proyecto político detallado que se dará a conocer el mes que viene.