Telegram ha sido crucial para las protestas antigubernamentales, pero también para la difusión de canales delictivos.

Telegram se encuentra en un doble aprieto con su CEO y cofundador, Pavel Durov, acusado en Francia de permitir contenidos ilegales en la plataforma. Lo que decida hacer a continuación podría ir en contra de los valores fundamentales de la empresa y destrozar su reputación.

Los principales cargos en Francia son acusaciones de que Telegram era cómplice de almacenar y distribuir material de abuso sexual infantil (CSAM) y de facilitar el tráfico de drogas, el fraude organizado y otras transacciones ilegales.

"Telegram como empresa está en un dilema", dijo a 'Euronews Next' Yevgeniy Golovchenko, profesor adjunto del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague. "Por un lado, probablemente no quieren tener este tipo de fricción en esta escalada que estamos viendo ahora mismo, por lo que tienen algún incentivo para cumplir con las leyes francesas", dijo Golovchenko.

"Por otro lado, si lo hacen, señalan al mundo que están dispuestos a aumentar realmente la moderación, y estarían yendo en contra del núcleo de su producto".

Marca antigubernamental

Telegram se comercializa como una plataforma que no modera mucho ni entrega datos de los usuarios a los Estados, aunque podría hacerlo, ya que el cifrado de extremo a extremo no es una configuración predeterminada, lo que significa que muchos usuarios no saben que sus datos se guardan a menos que seleccionen el cifrado para cada mensaje.

Lanzada en 2013 por Durov y su hermano Nikolai, Telegram comenzó su andadura como una aplicación de mensajería que priorizaba la velocidad, la seguridad y una forma de evitar la interferencia gubernamental.

La idea surgió después de que la primera red social de Durov, VKontakte (VK), la mayor red social rusa, sufriera presiones de las autoridades rusas para que entregara datos personales a los servicios de seguridad rusos, el FSB. Entre otras cosas, le exigieron que bloqueara la cuenta del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalni.

Durov abandonó Rusia, vendió VK y fundó Telegram, que en julio de 2024 contaba con más de 950 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo. Golovchenko añadió que la historia personal de Durov de abandonar Rusia y soportar múltiples prohibiciones en todo el mundo subraya esta marca.

Si Durov no colabora con las autoridades francesas para reforzar la moderación de contenidos, podría "reforzar esta marca (antigubernamental) para los usuarios", añadió.

Ignorar descaradamente la normativa

Telegram ya tenía una reputación cuestionable. La aplicación se ha convertido en una herramienta popular para organizar protestas antigubernamentales, como en Irán o Bielorrusia, y una herramienta de comunicación en la guerra de Ucrania. Pero también ha sido utilizada por grupos militares y de propaganda rusos, así como por organizaciones criminales y extremistas de todo el mundo.

"Creo que (la detención) ya ha tenido repercusiones en la reputación de Telegram. Para mí, Telegram nunca fue tan virgen", dijo a 'Euronews Next' William Echikson, del Center for European Policy Analysis (CEPA). "Nunca he conocido una compañía que ignorara tan descaradamente a los reguladores y no me sorprende que ignoraran la ley", añadió.

A pesar de los intentos de Rusia de prohibir Telegram en 2018, los funcionarios públicos ahora están tratando de decir que el país debería ayudar a Durov, lo que "podría ayudar a la narrativa propagandística rusa sobre que Occidente es autoritario y no tiene suficiente libertad", dijo Golovchenko.

Dado que Telegram ha desempeñado un papel en ambos bandos de la guerra en Ucrania, que ha criticado la aplicación debido a los temores de seguridad nacional de que no sea lo suficientemente neutral o segura, el lado en el que caiga la plataforma para la moderación de contenidos podría aumentar aún más las críticas a la aplicación en Ucrania y los elogios por parte de Rusia, o todo lo contrario.