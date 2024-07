El estudio afirma que los síntomas del autismo se revirtieron en gemelas mediante intervenciones personalizadas en el estilo de vida y el entorno.

Grupos de defensa y expertos en esta enfermedad neurodiversa han tachado de "profundamente insultante" un estudio pionero que afirma que el autismo se ha podido "curar" mediante intervenciones dietéticas y terapéuticas.

En los últimos años, la prevalencia del autismo y la concienciación en torno a esta enfermedad han aumentado considerablemente, lo que ha dado lugar a más debates sobre la neurodiversidad y la inclusión de las personas con autismo en la sociedad.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente uno de cada 100 niños de todo el mundo está diagnosticado de trastorno del espectro autista (TEA).

Esto ha dado lugar a un creciente énfasis en la aceptación y la integración, ya que muchos expertos reconocen que el autismo es una afección que dura toda la vida.

¿Reversión de los síntomas del autismo?

Sin embargo, un informe reciente de la Universidad de Maryland (EE.UU.) ha puesto en tela de juicio estas nociones al ofrecer nuevas perspectivas sobre la posible "reversión de los síntomas del autismo" mediante un estudio en el que participaron gemelos.

El estudio utilizó un enfoque personalizado centrado en modificaciones del estilo de vida y del entorno, junto con diversas intervenciones clínicas, en dos niñas gemelas, denominadas 'Gemela P' y 'Gemela L' en el documento.

A ambas niñas se les diagnosticó un TEA de nivel 3 de gravedad aproximadamente a los 20 meses.

Dos años de intervenciones

Según el informe, las gemelas presentaban síntomas como comunicación verbal y no verbal limitada, comportamientos repetitivos, rigidez en las transiciones y problemas gastrointestinales.

Las gemelas se sometieron entonces a un programa de dos años de intervenciones destinadas a reducir la "carga alostática total", que se refiere a minimizar el impacto acumulativo del estrés crónico y los factores ambientales.

Algunas de estas intervenciones incluían cambios en la dieta, toma de suplementos, diferentes terapias personalizadas y modificaciones ambientales junto con el Análisis de Conducta Aplicado (ABA) durante el primer año. Los resultados se publicaron en la revista 'Journal of Personalized Medicine'.

Las niñas siguieron una dieta sin gluten, sin caseína, baja en azúcar, sin colorantes artificiales ni alimentos ultraprocesados.

"Se hizo hincapié en el consumo de alimentos orgánicos, no procesados, recién preparados y cocinados en casa, de fuentes locales, siempre que fuera posible. La familia también consultó a un dietista para que le orientara sobre estas intervenciones dietéticas", reza el estudio.

"Ambas niñas tomaron una serie de suplementos dietéticos, incluidos ácidos grasos omega-3, un multivitamínico, vitamina D, carnitina, 5-metiltetrahidrofolato y remedios homeopáticos bioindividualizados. Se utilizó una combinación de pruebas de laboratorio e información genómica para informar sobre la suplementación dietética", continuó.

Ambas gemelas también recibieron terapia ocupacional centrada en la integración de reflejos motores neurosensoriales, una técnica que, según el artículo, ayuda a regular el sistema nervioso.

Aunque se requieren estudios prospectivos, este caso ofrece más pruebas alentadoras de la reversión del TEA mediante un enfoque personalizado y multidisciplinar Autores del estudio

Además, la familia de las gemelas trabajó para reducir los tóxicos ambientales en el hogar de los gemelos, mejorando la calidad del aire interior y minimizando la exposición a posibles factores de estrés. Según el artículo, las gemelas mejoraron notablemente al cabo de varios meses de aplicar las intervenciones.

Esto se observó a través de la reducción de sus puntuaciones en la Lista de Evaluación del Tratamiento del Autismo (ATEC, por sus siglas en inglés): las puntuaciones de la gemela P bajaron de 76 a 32, un cambio calificado como "una especie de milagro" por uno de los pediatras, y las puntuaciones de la gemela L bajaron de 43 a 4. Estas mejoras también se mantuvieron durante un periodo de seguimiento de seis meses.

"Aunque se necesitan estudios prospectivos, este caso ofrece más pruebas alentadoras de la reversión del TEA a través de un enfoque personalizado y multidisciplinar centrado predominantemente en abordar los factores de riesgo ambientales y de estilo de vida modificables", afirma el documento.

"Profundamente insultante"

El estudio publicado ha recibido reacciones negativas de varios grupos de defensa del autismo y comunidades en línea.

La National Autistic Society, con sede en el Reino Unido, lo calificó de "profundamente insultante para los más de 700.000 autistas del Reino Unido".

En un post en X, la organización añadía: "Se trata de un estudio de caso de un único grupo de gemelos en el que se utilizaron intervenciones que en sí mismas son cuestionables. No hay absolutamente ninguna conclusión que se pueda sacar de esto y sugerir lo contrario es simplemente periodismo irresponsable".

Sin embargo, la Sociedad Nacional de Autismo señala que, aunque el ABA es uno de los tratamientos del autismo más investigados, existen "limitaciones y lagunas significativas en la investigación, en particular sobre los efectos a largo plazo".

También destacan que algunos de los usos actuales del ABA "no están suficientemente centrados en la persona" y son "demasiado intensivos". El estudio sigue recibiendo críticas de las comunidades online. Un usuario de X escribió: "Esto no podría ser peor. Los científicos no han 'descubierto' nada basándose en un estudio de caso éticamente cuestionable".

"Ser autista no significa tener una enfermedad

Muchos también han criticado el estudio por fomentar la idea de que el autismo es una enfermedad que requiere tratamiento y cura, una opinión contra la que abogan muchas personas. Según un informe del NHS, "ser autista no significa tener una enfermedad. Significa que tu cerebro funciona de forma diferente al de otras personas".

Los signos del autismo pueden notarse cuando se es muy joven o cuando se es mayor". 'Euronews Health' se ha puesto en contacto con el autor del artículo para pedirle su opinión.