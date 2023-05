Por Euronews en español

Belek, en la costa meridional mediterránea de Turquía, es un destino de golf de primer orden, conocido por su clima ideal y sus instalaciones de categoría mundial.

En 1994 se inauguró en Belek, en la costa meridional del Mediterráneo, el Club Nacional de Golf de Turquía, el primer campo de la región, aunque este deporte se introdujo en el país en tiempos del imperio otomano.

Diseñado por los exprofesionales de la PGA y del circuito europeo David Feherty y David Jones, el Club Nacional se convirtió en el primer campo que acogió un torneo profesional internacional en Turquía.

Menos de 30 años después, Belek está firmemente establecido como uno de los mejores destinos de golf del mundo, rodeado de bosques de eucaliptos y pinos y salpicado de lagos, en un terreno de 100 hectáreas. Acoge más de 50 torneos al año, entre ellos el Turkish Airlines Challenge y el Turkish Airlines Open.

En la actualidad alberga varias instalaciones de categoría mundial, con el estándar del PGA Tour, incluidas las diseñadas por las leyendas de este deporte Nick Faldo y Colin Montgomerie, que ofrecen una selección de 17 campos de 18 hoyos, dos campos links y 16 campos forestales.

¿Qué hace de Belek un paraíso para los golfistas?

El clima, sin duda, es un factor importante. En Belek es posible jugar todos los meses del año, con temperaturas medias de 24 °C y más de 300 días de sol garantizados.

Además, está a sólo 35 minutos en coche del aeropuerto de Antalya, lo que significa que no se pierde tiempo, pudiendo jugar el mismo día que llega o volar a casa una vez termina el último hoyo. Eso, claro, en caso de que no opte por quedarse en alguno de susinnumerables hoteles de lujo, Además, los campos de Belek están situados entre las montañas y el mar, y albergan una abundante variedad de fauna, especialmente aves.

Las instalaciones son de primera categoría, con modernos campos de prácticas y clases impartidas por instructores certificados por la PGA, lo que las convierte en el lugar ideal tanto para principiantes como para expertos. La oferta de clubes también refleja su gran atractivo, con un campo diferente para cada día de sus vacaciones: en los links costeros, podrá jugar en el legendario campo Aspendos, en el Cullinan Links de Belek, mientras que los focos de Montgomerie Maxx Royal y Carya Golf Club ofrecen la posibilidad de jugar hasta más allá de la puesta de sol.

Tiger Woods, en 2012, en la Final Mundial de Golf disputada en Belek AP/AP

Belek también alberga el único campo TrackMan de Europa, situado en el club de golf Gloria, con tecnología que permite a los golfistas seguir la distancia, la altura y la velocidad de su bola.

Los golfistas de Belek también cuentan con buena compañía: Justin Rose, Sergio García, Rory Mcllroy o Tiger Woods, entre otros,han jugado allí.

Cabe recordar que en el Turkish Airlines Open 2013, Woods se convirtió en la primera persona en golpear una bola de golf desde Asia a Europa, saliendo desde el puente del Bósforo, antes de volar a Belek para encabezar el primer evento del European Tour de Turquía.

Inmenso abanico de campos

Uno de los complejos de golf más antiguos de Belek, el Kempinski Hotel The Dome, sigue siendo uno de los más populares. Su campo PGA Sultan Course consta de 18 hoyos de 6.411 metros (par 71), mientras que el Pasha Course tiene 18 hoyos de 5.731 metros (par 72).

El Old Course tiene 18 hoyos de 6.411 metros (par 72), el New Course 18 hoyos de 6.523 metros (par 72) y el Verde Course, 9 hoyos de 2.923 metros (par 35).

El Montgomerie Maxx Royal Golf Club & Resort fue diseñado por el legendario golfista escocés Colin Montgomerie, mientras que el campo de 18 hoyos —sobre 6.486 metros (par 72)— es uno de los más difíciles de la región, así como uno de los que ofrecen una experiencia de golf nocturno.

Asimismo, el campo de 18 hoyos del Robinson Nobilis Golf Club & Resort —con más de 6.257 metros, par 72— fue diseñado por Dave Thomasen 1998, cuando Turquía empezaba a hacerse un nombre en el mundo del golf, mientras que el Lykia Links Golf Club & Resort fue uno de los primeros campos links que se construyeron en el sur del Mediterráneo, diseñado por el célebre arquitecto de golf estadounidense Perry Dye y con 18 hoyos de más de 6.950 metros (par 73).

Los focos del Montgomerie Maxx Royal y del Carya Golf Club ofrecen la posibilidad de jugar tras la puesta de sol. GoTürkiye

Diversión para toda la familia

Pero el factor decisivo para decantarse por Belek a la hora de jugar al golf es precisamente todo aquello que se puede hacer aquí a parte de jugar al golf.

Además de sus playas, sus lujosos resorts y sus famosos balnearios termales y hamams, Belek posee también una gran oferta en deportes acuáticos y clubes infantiles.

En el cercano Museo Arqueológico de Antalya se exponen objetos de las antiguas ciudades de Side, Aspendos y Perge, mientras que entre los yacimientos arqueológicos de la zona destacan el antiguo teatro romano de Aspendos, la antigua ciudad de Perge y el templo de Apolo. El antiguo teatro de Aspendos acoge cada año, en agosto y en septiembre, el Festival Internacional de Ópera y Ballet de Aspendos.

Para aquellos con gustos más relajado, la zona ofrece safaris en jeep, rafting en el parque nacional del cañón de Köprülü, visitas a la cascada de Kursunlu o caminatas por los senderos que conectan las antiguas ciudades de Licia y Pisidia, así como un hermoso recorrido botánico por la montaña de Tahtali, Kemer, Cirali y Kas.