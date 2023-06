Pronto se podrá utilizar el teléfono móvil en los vuelos internos de la UE. Pero, ¿qué opinan los pasajeros? Una encuesta que los pasajeros están divididos sobre las nuevas normas de telefonía a bordo.

Los pasajeros de vuelos dentro de la Unión Europea (UE) pronto podrán utilizar el teléfono móvil sin activar el modo avión. Las nuevas normas, presentadas por la Comisión Europea el año pasado, permitirán a los pasajeros llamar por teléfono, enviar mensajes de texto y ver vídeos. Pero no todo el mundo está contento.

Según un nuevo estudio de Kayak, uno de cada cinco pasajeros se opone al cambio. El 21% de los encuestados británicos está en contra de la normativa, mientras que el 40% la acoge con satisfacción, pero cree que debería haber un límite de uso con un tiempo de "horas tranquilas" en los vuelos.

"Un vuelo puede verse a menudo como un tiempo muerto. Pero para algunos, es parte de la experiencia de irse de vacaciones, relajarse y desconectar del mundo, echarse una cabezadita o ver una película a bordo, que podría verse interrumpida por otras personas usando 5G", dijo Dan, director nacional de KAYAK en Reino Unido: "Esperemos que la gente sea respetuosa con los que le rodean para evitar broncas a bordo".

¿Por qué los pasajeros tienen que activar el modo avión en los vuelos?

La Comisión Europea ha dictaminado que las aerolíneas pueden ofrecer tecnología 5G a bordo además de permitir datos móviles. Este 30 de junio vence el plazo para que los Estados miembros proporcionen tecnología 5G en los aviones.

Se trata de un gran cambio: actualmente se pide a los pasajeros aéreos de la UE que apaguen los teléfonos móviles o activen el modo avión durante todo el viaje.

Esto se debe a que históricamente no se sabía muy bien cómo podían afectar los datos móviles a las comunicaciones de vuelo, explicó a la BBC Dai Whittingham, director ejecutivo del Comité de Seguridad de Vuelo del Reino Unido.

"Existía la preocupación de que pudieran interferir con los sistemas automáticos de control de vuelo", explicó. "Lo que se ha comprobado con la experiencia es que el riesgo de interferencia es muy pequeño".

En EE. UU. existe persiste esa preocupación sobre cómo las frecuencias 5G podrían obstaculizar los sistemas de vuelo e incluso causar alteraciones en las mediciones de altitud.

Sin embargo, esto no es un problema para el Reino Unido y la UE, confirmó Whittingham. "Hay muchas menos perspectivas de interferencias", asegura el experto. "Tenemos un conjunto diferente de frecuencias para 5G, y hay configuraciones de potencia más bajas que las que se han permitido en Estados Unidos", continúa.

"El público viajero quiere 5G", afirma Whittingham. "Los reguladores abrirán esa posibilidad, pero habrá medidas que se tomarán para garantizar que hagan lo que hagan sea seguro".

¿Cuándo podrán los pasajeros de avión hacer llamadas telefónicas en la UE?

La aprobación de la Comisión Europea significa que las compañías aéreas pronto permitirán a los pasajeros utilizar los datos de los teléfonos móviles a bordo de los vuelos.

Esto significa que muy pronto los pasajeros podrán hacer llamadas telefónicas, acceder a aplicaciones y transmitir música y vídeos en los vuelos.

"El 5G ofrecerá servicios innovadores a los ciudadanos y oportunidades de crecimiento a las empresas europeas", aseguraba Thierry Breton, Comisario europeo de Mercado Interior.

"El cielo ya no es un límite cuando se trata de las posibilidades que ofrece la conectividad superrápida y de alta capacidad", afirma Breton.

Las aerolíneas podrán ofrecer internet de alta velocidad con las frecuencias 5G, lo que permitiría a los pasajeros descargar una película en un par de minutos.

¿Quieren los pasajeros utilizar el móvil a bordo?

Aunque el plan ha sido aclamado como un paso adelante para los viajes en avión, no todo el mundo está contento.

"Teniendo en cuenta cómo se comporta la gente con sus teléfonos en todos los demás transportes públicos, esta noticia es deprimente", escribió un usuario en Twitter.

"Otra razón más para odiar volar. Imagínate estar atrapado en un asiento junto a alguien que habla por teléfono durante horas", dijo otro. "¡Ni siquiera hay un plan como un vagón silencioso!", lamentaba.

A algunos viajeros también les gusta descansar de sus teléfonos. "Me encanta que en un avión (y no vuelo muy a menudo) no haya ningún contacto [...] Es una desconexión total", aseguraba un usuatio de Twitter.