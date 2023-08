El próximo verano se podría reclamar en el seguro de viaje en el caso de que las condiciones meteorológicas extremas afectan a sus vacaciones.

Los turistas de un hotel costero de la isla griega de Rodas llegaron a llenar cubos de agua de la piscina y a humedecer las toallas para alentar las llamas, al mismo tiempo que se apresuraron a ayudar al personal y a los lugareños a extinguir uno de los incendios forestales que amenazaban a las localidades mediterráneas durante las olas de calor.

El rápido trabajo en equipo hizo que "cuando llegaron los bomberos, la mayor parte del fuego ya estaba extinguido", explica Elena Korosteleva, del Reino Unido, que estaba de vacaciones en el hotel Lindos Memories.

A la mañana siguiente, algunos huéspedes inquietos interrumpieron sus vacaciones, pero la mayoría se quedó, ya que el complejo no resultó dañado por el incendio de matorrales en el exterior de sus instalaciones.

¿Cómo se recupera el Mediterráneo de los incendios?

La isla griega de playas resplandecientes y yacimientos arqueológicos se recupera de los devastadores incendios forestales de julio.

Tras la evacuación de miles de personas durante la tensa temporada estival, Rodas ha empezado a sopesar cómo afectará la crisis al sector turístico, que supone en torno al 20% de la economía de Grecia.

Lo mismo ocurre en otros destinos mediterráneos como Italia y España, donde el sector turístico también se está viendo azotado por olas de calor e incendios forestales.

Según cálculos de la Unión Europea, Grecia, Italia, Argelia y Túnez perdieron en conjunto más de 1.350 kilómetros cuadrados en incendios que afectaron a 120.000 personas a finales de julio. Y Grecia espera aún más calor extremo en los próximos días.

La alcaldesa del pueblo de Villardeciervos, en la parte del noroeste de España asolada por los incendios el verano pasado, Rosa María López, dijo que los excursionistas siguen acudiendo.

"El turismo va a sufrir un poco en los próximos años, nos guste o no; en las rutas de senderismo no hay árboles, y es muy triste de ver. ... Pero esta zona sigue siendo muy apreciada por los turistas a pesar de todo. Tendremos que adaptarnos", afirma López.

Los incendios han ahuyentado a los turistas en las zonas más afectadas de Grecia e Italia.

En Rodas se produjeron cancelaciones masivas de vuelos y la tendencia fue similar en Sicilia, según Olivier Ponti, vicepresidente de información de ForwardKeys, una empresa de datos de viajes con acceso a datos de vuelos.

Aunque los viajes a Grecia en general no se han visto demasiado afectados, Italia no ha tenido tanta suerte. Los incendios forestales "han provocado una ralentización de las reservas en muchos destinos italianos, incluso en lugares que no están cerca de los incendios", precisa, señalando un descenso en Roma en la última semana de julio.

Incluso sin las llamas, el calor del verano, intensificado por el cambio climático, puede desanimar a los viajeros.

Los hoteleros están preocupados en la ciudad costera de Benidorm, en el sureste de España, una de las favoritas de los turistas británicos y escandinavos.

"Si las olas de calor se repitieran todos los veranos, el impacto en nuestra economía sería significativo", afirma Antonio Mayor, presidente de la asociación de hostelería y turismo de la Comunidad Valenciana, que incluye Benidorm. "Nuestra actividad se centra en los tres meses de verano, prosigue.

Eso podría significar que los turistas se dirijan al norte, a los países escandinavos o al Reino Unido.

"No está previsto que las temperaturas récord en países europeos como Grecia, Italia y España amainen al entrar en agosto, por lo que podría considerarse una opción mucho más segura optar por una estancia en el norte de Europa", asegura Tim Hentschel, consejero delegado de la plataforma digital de reservas HotelPlanner.

La Organización Meteorológica Mundial y el Servicio de Cambio Climático Copérnico de la UE señaló julio como el mes más caluroso jamás registrado.

Según los científicos, los récords de calor presagian los cambios que se avecinan a medida que el planeta se calienta: más inundaciones, incendios forestales más prolongados y fenómenos meteorológicos extremos que ponen en peligro a las personas.

Cómo se adaptan los seguros de viaje al calor extremo

Teniendo esto en cuenta, la empresa estadounidense de tecnología climática Sensible Weather está desarrollando un seguro de viaje que compensaría a las personas si el calor extremo arruina sus vacaciones.

Ya ha puesto en marcha una cobertura de "garantía meteorológica" para empresas de viajes del Reino Unido, Francia y Estados Unidos, que paga a los viajeros si una lluvia prolongada arruina su escapada a la playa o si no hay nieve para esquiar.

Si hiciera 42 grados centígrados (107,6 Fahrenheit) durante tres horas en pleno día y no pudieras salir a hacer una actividad, podríamos devolverte una parte del dinero Nick Cavanaugh Sensible Weather

Sensible Weather añadirá pronto una opción de cobertura contra el calor "de cara al próximo verano", afirma su fundador, Nick Cavanaugh. "La gente me lo pregunta más porque piensa más en estas cosas", indica.

Aunque los viajeros difieren sobre cuánto calor es demasiado, "en la versión más simple, si hiciera 42 grados centígrados (107,6 Fahrenheit) durante tres horas en pleno día y no pudieras salir a hacer una actividad, podríamos devolverte una parte del dinero", dice.

¿Cómo intenta recuperarse Rodas?

Rodas esperaba que las llegadas de extranjeros aumentaran entre un 8% y un 10% con respecto al año récord de 2022, cuando llegaron a la isla griega unos 2,6 millones de personas, en su mayoría procedentes de Gran Bretaña y Alemania.

Pero tras los incendios, las cancelaciones de vuelos en la última semana de julio superaron todas las reservas realizadas en la semana equivalente de 2019, detalló Ponti, de ForwardKeys.

Manolis Markopoulos, director de la asociación hotelera de Rodas, es optimista y cree que el repunte de las llegadas a las zonas de la isla no dañadas por las llamas puede salvar gran parte del impulso turístico previsto.

"Cada día vemos más negocio", afirma. "Creo que entre el 8 y el 10 de agosto habremos recuperado el ritmo normal en todos estos complejos", que suman alrededor del 90% de las 220.000 camas de la isla", agrega.

En las zonas dañadas, "algunos valientes operadores turísticos ya han decidido traer clientes a partir de este próximo fin de semana", resalta Markopoulos. "Estas zonas tienen un camino más largo antes de volver a la normalidad, pero no suponen ni el 10% de la capacidad total (de la isla)", añade.

Las nuevas reservas para futuros viajes a Rodas se vieron afectadas, con un descenso del 76% en la semana del 17 de julio, cuando comenzaron los incendios, respecto a la anterior. En el conjunto de Grecia, cayeron un 10%, según Ponti.

Mientras algunos grandes operadores británicos cancelaron brevemente todos los vuelos y vacaciones a Rodas -ofreciendo reembolsos a quienes habían reservado para las zonas afectadas por los incendios-, otras aerolíneas de bajo coste siguieron ofreciendo plazas y registraron cifras de viajes normales, afirma Hentschel, de HotelPlanner.

En Alemania, TUI, el principal operador de viajes, vuelve a ofrecer vacaciones a todas las zonas de Rodas después de dejar de volar con turistas.

"Haríamos más daño a los habitantes de Rodas si no vinieran más turistas ahora después de los incendios forestales", declaró el consejero delegado de TUI, Sebastian Ebel, a la agencia de noticias alemana dpa.

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, anunció la semana pasada que los turistas que tuvieron que ser evacuados durante los incendios forestales de Rodas serán bienvenidos de nuevo para una estancia gratuita en 2024.

Korosteleva, turista de Rodas, dice que las llamas deberían motivar la acción contra el cambio climático.

"Hace que la gente sea consciente de lo que hemos causado al planeta, de que este cambio puede no ser reversible. Así que no se trata sólo del turismo", afirma Korosteleva, que dirige el Instituto de Desarrollo Global Sostenible de la Universidad de Warwick. "Creo que en realidad incide claramente en que tenemos que empezar a actuar ya", concluye