El lunes por la noche se produjo una erupción cerca de la ciudad de Grindavik.

Un volcán entró en erupción a última hora de la noche este lunes en la península islandesa de Reykjanes, semanas después de que miles de pequeños seísmos sacudieran la costa suroeste.

La última erupción comenzó a las 22:17 a unos 3 km de la ciudad de Grindavik.

Las cámaras cercanas han podido captar tanto las grietas como el recorrido de lava.

La intensidad de la erupción disminuyó durante la madrugada del martes, según la Oficina Meteorológica de Islandia, aunque esto no significa que el volcán haya terminado su actividad.

"Puede terminar en una semana o tardar bastante más", afirma el científico Magnus Tumi Gudmundsson, que sobrevoló el lugar el martes por la mañana a bordo de un vuelo de investigación de la guardia costera.

A pesar de encontrarse a sólo 20 km al norte del lugar de la erupción, el aeropuerto internacional de Keflavik, el principal de Islandia, no se ha cerrado y los vuelos siguen llegando y saliendo. Sin embargo, la carretera entre el aeropuerto y Grindavik está cerrada.

Si tiene previsto viajar a la zona afectada o desde ella, aquí tiene todos los detalles sobre lo que está ocurriendo, los consejos de los gobiernos europeos y las compañías aéreas que siguen operando vuelos.

El vehículo policial está aparcado a la entrada de la carretera de Grindavík con la erupción al fondo Marco Di Marco/AP

La erupción del volcán islandés "no es una atracción turística"

Las autoridades islandesas declararon el estado de emergencia en noviembre después de que cientos de pequeños terremotos sacudieran la península de Reykjanes, la región más poblada del país insular.

El mes pasado, ante el creciente temor a una erupción, 4.000 personas fueron evacuadas de la zona. Sólo se les permitió regresar brevemente para recoger sus pertenencias.

Esto significó que pocas personas estaban cerca del lugar de la erupción cuando se produjo el lunes por la noche y las autoridades han advertido a los demás que se mantengan alejados.

"Esto no es una atracción turística y hay que observarlo desde la distancia", dijo Vidir Reynisson, jefe de Protección Civil y Gestión de Emergencias de Islandia, a la cadena nacional RUV.

La fisura eruptiva tiene unos 4 km de longitud, con el extremo norte justo al este de Stóra-Skógfell y el extremo sur justo al este de Sundhnúk.

Sin embargo, el espectacular fenómeno natural es difícil de resistir para la gente. "Es como sacado de una película", afirma Robert Donald Forrester III, un turista estadounidense.

Pero para los locales, esto está lejos de ser una aventura. "La ciudad podría acabar bajo la lava", afirma Ael Kermarec, guía turístico francés residente en Islandia. "Es increíble verlo, pero en este momento hay una especie de sensación agridulce".

La imagen tomada de un vídeo proporcionado por los guardacostas islandeses muestra el flujo de magma en una colina cerca de Grindavik, en la península islandesa de Reykjanes. Marco Di Marco/AP

¿Se han cancelado los vuelos a Islandia?

Por el momento, lo que se ha expresado es preocupación por el impacto de la erupción en los viajes.

Las erupciones volcánicas pueden suponer un grave peligro para el transporte aéreo, ya que las cenizas liberadas a la atmósfera pueden averiar los motores de los aviones, dañar los sistemas de control de vuelo y reducir la visibilidad.

Las autoridades islandesas han elevado el nivel de alerta de aviación a naranja, lo que indica que, aunque hay una erupción volcánica en curso, la emisión de cenizas es escasa, si es que la hay.

Los vuelos al aeropuerto internacional de Keflavik siguen operando con normalidad. No ha habido cancelaciones ni retrasos significativos debido a la erupción. Icelandair dice que no la erupción no ha tenido ningún impacto en su programación de vuelos, y Play dice que tampoco espera ninguna interrupción.

La mayoría de las aerolíneas han dicho que se pondrán directamente en contacto con los clientes si esto cambia. Se ha aconsejado a los pasajeros que estén atentos a los mensajes de sus aerolíneas.

Las carreteras del aeropuerto a Grindavik y la Laguna Azul están cerradas mientras se evalúa la situación.

Varias personas observan la iluminación del cielo nocturno provocada por la erupción de un volcán en la península de Reykjanes, en el suroeste de Islandia. Brynjar Gunnarsson/(c)2021 Brynjar Gunnarsson

Una gran erupción en Islandia en abril de 2010 causó trastornos generalizados en el transporte aéreo entre Europa y Norteamérica. Millones de metros cúbicos de ceniza volcánica fue lo que expulsó provocando la cancelación de más de 100.000 vuelos en un periodo de ocho días.

Aunque se temía que se repitiera, el volcán Eyjafjallajokull entró en erupción en circunstancias que contribuyeron al inmenso tamaño de su nube de ceniza. Un glaciar situado en su cima hizo que el agua de deshielo enfriara rápidamente la lava, creando diminutas partículas que fueron lanzadas al aire por el vapor producido en la erupción. El viento las transportó hacia Europa.

La reciente erupción se produjo en circunstancias muy diferentes, lo que redujo las posibilidades de que se produjera un caos similar en los vuelos. En los últimos tres años se han producido tres erupciones en la península de Reykjanes sin que ello haya afectado al transporte aéreo.

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) también está mejor preparada para un episodio importante de cenizas volcánicas.

"En caso de erupción y formación de una nube de cenizas, la Agencia colaborará con otros agentes de la aviación para evaluar el impacto en la aviación y hacer las recomendaciones pertinentes", se lee en una declaración de noviembre en la página web de la AESA.

¿Es seguro viajar a Islandia?

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido aún no ha actualizado sus consejos para viajar a Islandia, pero sí ha remitido a los viajeros a la Oficina Meteorológica de Islandia y a Safe Travel Iceland para obtener las últimas informaciones.

Han dicho que la zona de la erupción está cerrada hasta nuevo aviso e instan a la gente a respetar el cierre. Sin embargo, no han desaconsejado por completo viajar al país.

Se aconseja a los visitantes que se mantengan alejados de la ciudad de Grindavík y sus alrededores, y que sigan las indicaciones y orientaciones de las autoridades locales.

Los países no han emitido una advertencia de "no viajar" a Islandia, lo que significa que las compañías aéreas y de vacaciones operan con normalidad y los viajeros que cancelan sus reservas no tienen derecho automático a reembolso.

"Nos gustaría subrayar que, si la actual orientación del Ministerio de Exteriores británico sigue siendo consultiva, la cobertura del seguro se mantiene con normalidad", afirma Jonathan Frankham, Director General de la compañía de seguros de viaje World Nomads.

"Sin embargo, si una catástrofe natural como un terremoto, una inundación o un volcán afecta a tus planes de viaje o causa lesiones, debes comprobar los detalles de tu póliza. Por ejemplo, en World Nomads, necesitas haber comprado tu póliza antes de que esto se convierta en un 'evento conocido' y estar en un Plan Explorador para que consideremos la cobertura."

El balneario geotérmico de la Laguna Azul, una de las mayores atracciones turísticas de Islandia, cerró temporalmente el 9 de noviembre tras sufrir un terremoto. Tras reabrir brevemente el 16 de diciembre, vuelve a estar cerrado tras la erupción.

"Nos pondremos en contacto con todos los huéspedes con reservas confirmadas para los próximos días", se lee en una actualización de su página web. "Seguiremos vigilando la evolución y mantendremos una estrecha comunicación con las autoridades, priorizando la seguridad y el bienestar".

Los balnearios, hoteles y restaurantes de los alrededores también permanecerán cerrados.