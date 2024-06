Por Euronews Travel

Este otoño se introducen en la UE nuevos controles automatizados que utilizan datos biométricos.

Las normas de viaje de la UE obligarán a los pasajeros de fuera del bloque a pasar por un nuevo sistema automatizado.

Conocido como Sistema de Entrada/Salida o SES, sustituirá al sellado de pasaportes para los viajeros extracomunitarios que no necesiten visado. Estos controles utilizarán datos biométricos como huellas dactilares, escáneres faciales e información del pasaporte, que se tomarán la primera vez que se entre en un país de la UE tras la introducción del sistema.

Tras numerosos contratiempos, su introducción está prevista para otoño de este año. Pero las compañías aéreas han advertido de que es probable que la puesta en marcha tenga un gran impacto en los viajeros, incluido el fin de las reservas de última hora.

¿Por qué podría afectar el SES a las reservas de última hora?

Actualmente, los pasajeros aéreos tienen que facilitar algunos datos antes de volar, como nombre, número de pasaporte y fecha de nacimiento. Esto se conoce como Información Anticipada sobre Pasajeros (API) y es probable que se haga más detallada cuando se introduzca el SES.

También exigirá que las aerolíneas obtengan luz verde para que los pasajeros puedan viajar. Según se informa, el plazo para ello es de hasta 48 horas antes de la salida. Tendrán que enviar la API para su verificación y el sistema responderá con un "OK" o un "NO OK" para el embarque. Las aerolíneas también serán multadas si permiten embarcar a pasajeros que no cumplan la normativa. Este plazo y la complejidad del proceso es algo que preocupa a las aerolíneas por la gente que reserva en el último minuto.

La empresa matriz de Ryanair, Buzz, Lauda Europe y Malta Air ha expresado su preocupación por que esto pueda significar el fin de la venta de billetes de última hora. En un documento presentado en diciembre ante la Comisión de Asuntos Europeos de la Cámara de los Comunes británica, la compañía afirmaba que este plazo "estricto" "es demasiado largo" e "impediría la venta de billetes de última hora".

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) también ha dicho que podría haber retrasos para las personas que indiquen en su API que tienen un permiso de residencia o un visado de larga duración para un país de la UE. Esto tendrá que comprobarse en la puerta de embarque y podría alargar el proceso.

¿Tendrá el SES otras repercusiones para los pasajeros aéreos?

Las compañías aéreas también han advertido de otros problemas para los pasajeros, como el aumento de los tiempos de espera en los controles fronterizos y la falta de apoyo en caso de problemas durante la introducción.

El grupo Airlines for Europe (A4E) afirma que "nos sigue preocupando profundamente que sigan sin resolverse problemas que dificultarán la introducción sin contratiempos del SES este verano", y añade que "muchos de estos problemas se señalaron hace meses y los avances para resolverlos han sido lentos".

En mayo, un grupo de asociaciones profesionales, entre las que figuran A4E e IATA, envió una carta conjunta a Ylva Johansson, Comisaria de Asuntos de Interior de la UE. En ella se exponen las preocupaciones de las compañías aéreas sobre la introducción del sistema.

Entre ellas, la falta de asistencia 24 horas al día, 7 días a la semana, para ayudar a las compañías aéreas que tengan problemas con el SES cuando se ponga en marcha. Dicen que sin este apoyo, "degradará gravemente la experiencia del viajero".

La carta enumera retrasos en la comunicación o falta de campañas de información a los pasajeros, pruebas nacionales incoherentes y retrasadas, demoras en la aplicación de prerregistro y falta de planes de contingencia por si los países no están suficientemente preparados. Un estudio realizado en el Reino Unido en abril, por ejemplo, reveló que dos tercios de los adultos desconocían el sistema.

También preocupa el aumento del tiempo de tramitación en las fronteras, ya que, según las previsiones del sector, el control fronterizo se prolongará como mínimo entre un 30% y un 50%. La UE ha dicho que no espera retrasos significativos en los aeropuertos y calcula que registrar por primera vez la información biométrica de los pasajeros llevará entre 90 segundos y dos minutos por persona.

¿Podría retrasarse de nuevo el lanzamiento del SES?

Previsto inicialmente para mayo de 2022, el lanzamiento del SES se ha retrasado ya varias veces. Las aerolíneas han advertido ahora de que disponen de un tiempo limitado para preparar todo esto durante la temporada alta, antes del lanzamiento actual previsto para este otoño. Aún no hay fecha oficial para el registro de los pasajeros, y la UE ha dicho que se confirmará más adelante.

El informe anual sobre el estado de Schengen publicado por la Comisión Europea en abril señala que aún quedan retos por superar: "Aunque se han hecho progresos importantes en todo el espacio Schengen, algunos Estados miembros siguen rezagados, sobre todo en lo que respecta al equipamiento efectivo de los pasos fronterizos", dice el informe.

En él se pide a los Estados miembros que aceleren urgentemente sus preparativos para garantizar que el sistema pueda implantarse a tiempo. Los organismos del sector aéreo se hacen eco de esta opinión.

"La Comisión Europea debe acelerar sus preparativos si quiere tener alguna esperanza de garantizar una introducción sin fisuras del SES", afirma A4E. "Para ello será necesaria una estrecha coordinación con los Estados miembros, las compañías aéreas y los aeropuertos, así como garantizar un apoyo suficiente tanto a estas partes interesadas como a los pasajeros".