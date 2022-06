Dos manifestantes del grupo activista feminista, Femen, protestaron con el torso desnudo ante la embajada de Estados Unidos en Madrid, al grito de "el aborto es sagrado" y "We will not go back", en protesta por la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de eliminado el derecho constitucional al aborto en el país.

Las activistas desplegaron una bandera de EEUU en la que podía leerse "Abortion is sacred". Después se pusieron una toga de abogado con la frase "Stop Justicia Machista".