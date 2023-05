Nocomment | El bailarín de la danza del vientre, Yousha Hussain, rompe tabúes en Pakistán

Yousha Hussain tiene una pasión única: se está formando para ser bailarín de la danza del vientre.

Este joven de 22 años dice que creció viendo películas hindúes, sobre todo las canciones acompañadas de bailes.

"Soy un gran fan de Madhuri Dixit. Cuando estaba en la guardería veía las películas de Madhuri Dixit, sus pasos de baile. Soy un fan incondicional de ella. Observaba la postura de sus brazos cuando bailaba, sus expresiones. Me hipnotizaba".

Yousha dice que se encontró con mucha oposición cuando expresó su intención de convertirse en bailarín profesional, ya que la sociedad pakistaní es profundamente conservadora y el baile y el canto están mal vistos.

"Seas chico o chica, a nadie le gustaría que te convirtieras en bailarín. Es muy difícil dedicarse a esto como profesión. Yo lo hago, sé lo difícil que es aquí. No te imaginas las burlas que he oído", señala Yousha.

Dice que su padre se oponía enérgicamente a que se dedicara profesionalmente a la danza: "Al principio fue muy duro. Mi padre no estaba contento conmigo. No me habló durante un largo año. Incluso me pegó por querer ser bailarín. Al principio no tenía el apoyo que necesitaba".

Pero su padre acabó cediendo cuando actuó en programas de televisión y obtuvo un poco de reconocimiento.

"Pero todavía hay algunos familiares, como mis tías, que no aprueban esta pasión mía", dice Yousha.

Dice que está decidido a seguir adelante y formar su propio equipo. Dice que con el baile gana lo suficiente para sufragar sus gastos.

"La gente no debería impedir que sus hijos persigan sus sueños", añade.

Yousha fue uno de los artistas del festival organizado el sábado por el Consejo de las Artes de Pakistán en Karachi para celebrar el Día Internacional de la Danza. En él se ofrecieron diversos espectáculos de danza moderna y clásica.