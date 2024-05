Video. NO COMMENT: La divertida 'Gala Met de perros' celebrada en Nueva York

Anthony Rubio, diseñador de ropa femenina y para mascotas, ha puesto en marcha su versión del famoso evento de moda con 18 perros vestidos con trajes similares a los que lucieron las celebridades en la Gala del Met de este año, hace dos semanas.

"He trabajado en este proyecto sin descanso" dijo Rubio a 'Associated Press' tras el desfile que tuvo lugar en el Museo Canino AKC de Nueva York. "Quiero que la gente piense que no nos estamos burlando de la Gala del Met", ha dicho explicando que más bien se trata de un divertido homenaje.