La pareja murió durante en la madrugada del 15 de diciembre, mientras se ocupaba de la limpieza del local. Alexandra fue la primera en sufrir una descarga eléctrica debida a un mal aislamiento en un dispensador de bebidas . Gabriel corrió la misma suerte cuando acudió a socorrer a su novia. No llevaban guantes ni calzado adecuado.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.