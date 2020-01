Un baño en el mar o en el río para dar la bienvenida a 2020

"Estoy helada pero me siento muy bien. Sobre todo porque soy alemana y en mi país no tenemos un evento así. Esto es muy especial para mí".

Un Año nuevo pasado por agua. Dicho así, parece que hablamos de lluvia pero no se trata de eso. Es más bien, el primer baño en el mar y en el río; la manera de comenzar 2020 que muchos ciudadanos comparten en diferentes lugares del mundo . Así ocurre, por ejemplo, cerca de Ámsterdam. Pese a las bajas temperaturas, los bañistas están encantados con la tradición .

