Dentro de la Zona de Bajas Emisiones, de unos 95 kilómetros cuadrados, ya no pueden circular los vehículos antiguos y más contaminantes los días laborales entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde. Sólo están exentos los vehículos dedicados al transporte de personas con movilidad reducida , los de servicios de emergencias y los servicios esenciales.

La medida no ha sentado bien a todos los ciudadanos. Algunos se quejan de la falta de ayudas o alternativas para los conductores, aunque muchos celebran que se actúe contra la contaminación del tráfico . Se estima que la medida podrá reducir entre un 20% y un 25% la contaminación en el área , que ya se había ido preparando durante los últimos tres años con medidas complementarias como el crecimiento de la red de metro.

