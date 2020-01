Mascotas como terapia para niños enfermos

Todos los pacientes han sido examinados para comprobar que no tienen ninguna alergia. La terapia con mascotas se basa en el vínculo natural entre animales y seres humanos. Según la Fundación Affinity, es un método que ya estaba presente en la Grecia antigua y, además de aportar paz y tranquilidad en patologías, supone también un buen remedio contra la soledad.

"No sabemos cuándo nos dejarán los pequeños, por eso queremos que tengan todo lo que deben tener en casa. Tratamos de darles tanto amor y alegría como sea posible durante su corto tiempo en la tierra", explica Natalia Pasiecznik, directora del centro.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.