Irán puede acelerar la fabricación de armas nucleares incluso si no tenía intención de hacerlo

Para el Gobierno de Italia , la preocupación principal es la proliferación de "nuevos focos de tensión" y pidió a la comunidad internacional no "escatimar esfuerzos para asegurar la estabilidad" en la región, evitando una escalada de las tensiones. Aunque el líder ultraderechista y exvicepresidente del Gobierno, Matteo Salvini, agradeció en sus redes sociales al presidente estadounidense, Donald Trump, por "eliminar" a Soleimani.

El Reino Unido también pidió "a todas las partes" bajar la tensión tras el ataque y aseguró que "un conflicto mayor no es de nuestro interés". Sin embargo, previo a estas líneas el Ministerio británico de Exteriores ha marcado su posición acerca de la muerte de Qasem Soleimani, y el vicepresidente de las milicias chiíes iraquíes Multitud Popular, Abu Mahdi al Mohandes, aelgando que su país siempre ha "reconocido la amenaza agresiva que suponía la fuerza Quds iraní liderada por Qasem Soleimani" .

"Nos encontramos en una escalada peligrosa y ahora se trata de actuar con contención y calma para contribuir a 'desescalar' la situación", declaró a la prensa Ulrike Demmer, portavoz del Gobierno alemán. No obstante, Christofer Burger, el encargado de la vocería del Ministerio de Exteriores, afirmó que el ataque estadounidense no había "venido de la nada" sino que existe "un largo historial previo" .

