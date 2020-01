Escala la tensión en Oriente Medio como respuesta al asesinato, el viernes, del líder iraní Qasem Soleimani . Varias fuentes han informado del impacto de proyectiles en el centro de Bagdad y en la base militar de Al Balad , al norte de capital iraquí, donde hay presencia de tropas estadounidenses. No ha habido víctimas.

Go Matera

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.