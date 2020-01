Yubero recuerda además que "EEUU no solo ha cargado contra los iraníes en los últimos meses, también ha dejado vendidos de alguna forma a los kurdos en Siria a merced del Gobierno turco de Erdogan. Y también ha sido un activo muy importante en la lucha contra el Dáesh", por eso se pregunta qué está haciendo EEUU con su estrategia de matar a los agentes que llevan años luchando contra el Dáesh , como es el caso del General Soleimani.

"De hecho, hay que recordar que EEUU mantiene a 5.000 efectivos todavía en suelo iraquí , aunque hay anuncios por parte del Pentágono de que posiblemente retiren a la mitad en tiempo corto, aún hay 5.000 efectivos en suelo iraquí, donde también están las fuerzas Quds, que son fuerzas iranies". Por lo tanto, Yubero cree que de darse algún tipo de respuesta, será en Oriente y no en suelo estadounidense.

