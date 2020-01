Amenazas contra Estados Unidos en los funerales de Soleimaní

Según The New York Times el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó la decisión de matar al dirigente iraní Qasem Soleimaní para evitar un supuesto atentado inminente que estaría preparando para acabar con cientos de militares y diplomáticos estadounidenses en Oriente Medio, todo ello en pleno año electoral marcado, además, por el juicio político en su contra.

