Sin sorpresas en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez no ha conseguido los votos de la mayoría de la cámara en la primera votación de su investidura como presidente del Gobierno español. La suma de votos de la coalición entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, y el apoyo de pequeñas formaciones no ha alcanzado los 176 votos necesarios para ser nombrado jefe del Ejecutivo. El resultado ha sido de 166 votos a favor y 165 en contra . Ha habido 18 abstenciones y un voto sin contar.

