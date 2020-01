El Parlamento Europeo ha informado de que espera que Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Tomi Comín tomen posesión de su escaño en la sesión del trece de enero. La Cámara aun no ha recibido el escrito de la Junta Electoral Central que resolvió el pasado día tres de enero que el líder de ERC no podía ser eurodiputado. La decisión ahora recae sobre el Tribunal Supremo, ante el que ERC ha presentado un recurso.

