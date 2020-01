Mientras, Luis Parra, el diputado que se proclamó "presidente" de la Asamblea Nacional en lugar de Juan Guaidó, envuelto en la polémica y respaldado por el chavismo, ha reconocido este lunes que no sabe quién votó por él y h a exigido al mandatario Nicolás Maduro que acuda a la Cámara "a dar la cara".

"La toma violenta, la militarización constituye un golpe al Estado de Venezuela que ya no cumple su función, que ya no protege al ciudadano, sino que también quiere destruir todas las instituciones. "

Juan Guaidó intentará este martes entrar al Parlamento de Venezuela como presidente. El líder opositor, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, ha anunciado que tratará de comenzar el año legislativo como titular del organismo, después de que el domingo el chavismo eligiera a otro diputado como jefe del Parlamento. "No es el Parlamento lo que está en juego, es el país", dijo Guaidó ante periodistas.

