Catalanes y vascos, piezas clave de la investidura

Una vez más, catalanes y vascos han sido piezas clave en el rompezabezas político español.

Los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) han confirmado su abstención en la investidura de Pedro Sánchez, en un duro discurso de Montserrat Bassa, hermana de la exconsejera de Trabajo Dolors Bassa, condenada a 12 años de prisión en el juicio del procés.

"Ante toda la rabia que me genera la injusticia y la mentira, ¿cree que me importa la gobernabilidad de una España que tiene a mi hermana y a mi Gobierno en la cárcel y en el exilio? No", ha dicho Motserrat Bassa, diputada de ERC.

Bildu se abstiene

La izquierda abertzale de Bildu ha justificado su abstención para "parar a la extrema derecha". Momento en el que los diputados de la formación ultraderechista Vox han abandonado el hemiciclo.

El PNV apoya a Sánchez

En cuanto al Partido Nacionalista Vasco (PNV), ha confirmado su apoyo a la investidura de Sánchez, al mismo tiempo que, igual que Unidas Podemos, ha criticado a la derecha por apropiarse la defensa de la monarquía.

"Intuyo que no estarán muy contentos en Zarzuela, porque lo que han hecho con su torpe defensa y sus reproches fue identificar al jefe de Estado con su postura. En definitiva, lo que buscan es confrontar la jefatura del Estado con la jefatura del Ejecutivo", ha señalado Aitor Esteban, portavoz del PNV.

Todos pendientes de Teruel Existe

El último en intervenir, acosado los últimos días para que votara "No", ha sido el diputado de la nueva formación Teruel Existe, que, como había anunciado, ha apoyado a Sánchez por los siguientes motivos:

"El primero, para desbloquear una situación que considerábamos que la ciudadanía no admite por más tiempo; segundo, por responsabilidad institucional; y tercero, porque queremos que haya un Gobierno que tome medidas ya. (...) Todos esos criterios condicionados por la voluntad de buscar y aplicar soluciones a la problemática que hemos venido denunciando, tanto de la provincia de Teruel como del conjunto que hemos denominado como España vaciada".