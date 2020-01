Innovación verde frente el calentamiento global

Y una nueva start up francesa tiene el foco en la reducción de los residuos. Ha creado una caja "inteligente" conectada, que ofrece una alternativa al embalaje con cartón. Emmanuel Lemor es el director de experiencia del consumidor en LivingPackets y subraya las ventajas: "El clima y el medio ambiente tienen muchos aspectos. Uno de ellos es el plástico que termina en el océano. Así que, con nuestra solución, ya no hay necesidad de burbujas de plástico. El hecho de que la caja sea reutilizable miles y miles de veces, frente a una caja de cartón, también reduce las emisiones de CO2".

"Cada vez que haya algún tipo de monitorización, hay que preocuparse por la privacidad. Pero hay un equilibrio que debe ser resuelto. No estamos usando cámaras, así que no es que haya una cámara en el baño y en el dormitorio vigilando. Se trata de recolectar datos concretos, cómo se mueve un brazo o en qué habitación se está, que son bastante neutrales para la privacidad", explica Satish Movva, director ejecutivo y fundador de CarePredict.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.