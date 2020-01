Una sola imagen que muestra la magnitud de los incendios en Australia

contains modified Copernicus Sentinel data (2019), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

El lago Conjola, bajo el humo

No comment, como decimos en euronews.

La foto cubre un territorio de algo más de 150 kilómetros de norte a sur, entre la bahía de Calala, al norte y la localidad de Tuross Head, aproximadamente. Muestra los incendios activos el pasado día 31 de diciembre. Y las cosas no han mejorado demasiado desde entonces.

En los últimos días venimos intentado por todos los medios describir la magnitud del desastre histórico que afecta al sureste de Australia. Hemos publicado datos, imágenes , fotos descorazonadoras de koalas, declaraciones de los responsables políticos, de científicos , vídeos... Pero a veces no hay nada como una imagen para describir la catástrofe.

contains modified Copernicus Sentinel data (2019), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

