El futuro para los músicos

Un instrumento está haciendo las delicias de los asistentes al CES Las Vegas, la mayor feria de tecnología del mundo. El dispositivo se llama 'Joué' y ha sido creado por el músico e inventor frances Pascal Joguet. Es una controladora MIDI con la que cualquiera puede convertirse en un multiinstrumentista y que puede funcionar conectada, por ejemplo, a un ipad.

El dispositivo es un instrumento digital para músicos que buscan más intuición, interacción, modularidad y movilidad. La tableta 'Joué' está hecha de madera y metal y está equipada con un sensor mediante presión sobre el que se colocan los módulos mágicos. "La idea surgió una noche. Básicamente, no podía dormir y se me ocurrió construir diferentes instrumentos en uno solo. Para permitir a la gente ser capaz de tocar, hacer música por sí mismos, sin la complejidad de los instrumentos tradicionales. Y así tener algo muy chulo, muy simple, muy intuitivo con lo que se pueda tocar aunque no se sepa nada de música", detalla Joguet.

El dispositivo se fabrica en Francia por una empresa regional del suroeste del país, en un tiempo en el que muchos productos del sector salen de China. El CES es un momento importante para esta marca, que vende el 40% de sus productos en Estados Unidos.